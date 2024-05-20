陽明 （2609）繼遭證交所公布為處置股票後，台灣期交所也宣布，將調高陽明期貨契約所有月份的保證金。

期交所表示，今（20）日調高陽明期貨契約（DAF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，主因證交所於16日公布陽明為處置有價證券，處置期間為5月17日至5月30日，期交所依規定調高陽明期貨契約（DAF）所有月份保證金適用比例，自5月20日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施。

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