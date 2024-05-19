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年省工時1500小時 永豐銀和微軟合作推出生成式AI

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐銀行使用AI，一年估計省下1500小時的工時。圖／永豐銀行提供
永豐銀行使用AI，一年估計省下1500小時的工時。圖／永豐銀行提供

永豐銀行宣布加入生成式AI行列，首家合作對象將是台灣微軟，永豐銀指出，目前雙方合作重點，包括開發員工專用GAI小助手「永豐雲Chat！」以提升生產力，同時應用GAI（生成式AI）監管特定類別帳戶，亦即防詐阻詐以強化守護客戶資產；永豐銀也提出運用AI行銷的量化成果表示，透過AI精準行銷模型，光是一年節省作業工時，估計就達1500小時。

在永豐銀看來，運用AI行銷之後，既可降低打擾客戶頻率，還能提升精準度，未來也期許藉由導入GAI創新金融科技，優化內、外部作業效率，也包括強化對員工使用AI的訓練。

根據調查，今年台灣已導入或有意願採用GAI的五大產業中，金融保險業占25%、比例最高，可見金融保險業在GAI運用上，相對其他產業積極很多，尤其銀行去年起透過「內部工作坊」探索GAI業務運用場景，導入台灣微軟Azure OpenAI技術，結合GPT大型語言模型及行內資料庫開發永豐雲Chat！內部服務，可說是第一階段的重要代表作。

永豐銀說明，該服務區分為一般性問答與知識庫問答，前者用於日常文件翻譯、文案生成或文字摘要等；後者則透過對話方式協助員工檢索內部資料庫及文件，大幅減少資料搜尋時間，進一步提升生產力。

除運用GAI改善作業流程外，永豐銀行亦針對受監護宣告或輔助宣告的客戶，透過GAI和RPA技術強化監管，確保客戶財產獲更佳保障；而在內部員工訓練上，永豐銀表示，未來也將陸續推出線上課程或實體講座等，鼓勵同仁吸收GAI新知，並透過「數位幕僚計畫」深化GAI應用能力。

AI 永豐銀行

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