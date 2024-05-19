台銀董座呂桔誠獲 中山大學授予名譽管理學博士學位

台灣銀行董事長呂桔誠14日獲中山大學校長鄭英耀授予名譽管理學博士學位，表彰其對興革台灣的國營事業，促進金融穩定與金融業務發展，以及在人才培育的多方面貢獻，對此呂桔誠表示，「教育是改變家境不均等的良方」，他也提及和中山大學淵源甚深，能獲名譽博士學位深感光榮、備受激勵。

呂桔誠獲頒名譽管理學博士當天，一位民進黨大老特別前往觀禮，那就是與呂桔誠董事長結識逾30年的前閣揆、現任總統府資政張俊雄。

張俊雄夫婦雙雙南下參加典禮，時任院長的張俊雄在2002年呂桔誠擔任經濟部國營會副主委期間，對他放棄外商銀行高薪，回國推動國營事業再造工程的努力及成果印象深刻。2002年呂桔誠受邀擔任經濟部國營會副主委期間，全力投入國營事業再造，並因應產業自由化與民營化的挑戰重新規劃國營事業的財務指標檢視經營效率及成效，之後讓許多國營事業轉虧為盈，總盈餘成長一倍，成功改造案例包括中船、唐榮鐵工廠、高雄硫酸錏等公司。

呂桔誠在數十年前在外商體系的金融資歷，包括了曾在美國紐約銀行紐約總行任職，及之後在法國巴黎銀行、比利時聯合銀行在台分行；本身是虔誠基督徒的他，以聖經經文為其座右銘，他表示，最常以詩篇23篇的「他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。」自我勉勵，讓他堅定行走義路，做對的事，相信每一步路都是神的帶領、神的恩典，包括他每天也都會為台銀的同仁們禱告。

呂桔誠自1991年起，便開始在中山管理學院財管系授課講學，共同指導研究生，並從2013年起受聘擔任管理學院講座教授，參與教育33年；且中山大學在2021年籌設國際金融研究學院時，呂桔誠正是重要推手之一，亦對中山大學培育金融人才有相當貢獻，他在2013年及2023年分別受聘為管理學院及國際金融學院榮譽講座，還促成中山大學與以色列希伯來大學工商管理學院跨國交流，諸多貢獻，因此經中山大學名譽博士學位審查委員會審查通過，授予名譽管理學博士學位。

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