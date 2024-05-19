宏泰人壽淨值比3月底達4.42%創高 經營成果與保戶共享
今年是宏泰人壽成立30周年，再經過一連串資本強化計畫之後，今年3月底淨值比已達4.42%，創下新高。而宏泰人壽秉持宏泰30，傳愛百萬的精神，自即日起推出「30新貸／增貸借款專案」，專案至年底截止，在保戶有需要的時候，及時獲得資金運用。
今年為宏泰人壽成立30周年，宏泰人壽透過活動、服務全方位向保戶傳愛，以回饋保戶多年來的信賴與支持。在保單售後服務方面，除了持續提升品質、擴大金融友善服務範圍，做好最嚴密的防詐措施之外，自即日起推出「30新貸／增貸借款專案」，針對有資金需求的保戶，提供保單借款優惠利率，藉此讓保戶運用資金更靈活、更有餘裕。
專案期間為即日起至2024年12月31日，不論是新貸保戶或是增貸保戶皆有適用的方案。30新貸專案適用保戶為自113年5月8日基準日止，同一要保人的保單沒有未清償借款本金及利息，亦無未清償自動墊繳本金及利息，且任一張保單可借款金額達台幣保單10萬元以上，外幣保單3,000美元以上者，即享降息優惠，最高可依宏泰人壽公告借款利率降息1%。
若保戶原本就有保單借款，另有增加貸款的需求時，增貸後借款總金額即以新優惠利率計算。符合30增貸活動資格的保戶於活動期間申辦借款成功，自撥款日起算，該保單借款利率以約當宏泰人壽當時公告保單借款利率之8折計息。
宏泰人壽保全部丁淑珍協理表示，欲辦理30新貸／增貸專案的保戶，可事先至宏泰人壽官網查詢專案內容，確認是否符合資格，透過實體紙本及線上服務即可申請。宏泰人壽成立30周年，今年3月底淨值比已達4.42%，公司穩健經營並積極創新，全心為保戶設想，持續推出優質商品及各式專案，讓服務更為完善，傳愛保戶不間斷。
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