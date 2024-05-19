玉山銀完成越南金融公司EVN Finance 美金6500萬聯貸案

玉山銀行統籌主辦越南金融公司EVN Finance Joint Stock Company美金6500萬元聯貸案，已在5月15日完成簽約，本次為EVN Finance首次以聯貸案方式籌資，資金用於支應短期營運週轉，除了由玉山擔任統籌主辦及管理銀行，其他參貸行包括兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、上海商業儲蓄銀行、台中銀行等台資銀行，超額認購達130%。

玉山銀行深耕越南，目前有同奈分行、河內及胡志明市代表處3個營業據點，同奈分行自2015年開業以來，深化在地化經營，提供當地台商及越南企業存款、貸款、外匯、避險交易、網路銀行等金融服務，近3年已統籌主辦BIDV-SuMi TRUST Leasing聯貸案、越南汽車龍頭長海集團農業公司Truong Hai Agriculture聯貸案、成成功集團Thanh Thanh Cong-Bien Hoa聯貸案等，都和當地的龍頭企業有關。

該案由玉山銀行總經理林隆政代表聯貸銀行團與EVN Finance Joint Stock Company總經理梅銘賢(Mai Danh Hien)完成簽約。

玉山銀行指出，EVN Finance成立於2008年，創始股東為越南國家電力公司(EVN)，EVN提供電力上下游企業融資服務，後響應越南政府要求於2015至2020年進行釋股，2022年由河內交易所轉至越南主力交易所胡志明(HOSE)上市，並於同年發行越南首檔綠色債券，多元化籌資渠道，更加健全公司財務韌性，目前也為越南資本額排名第二大財務金融公司，為越南唯一可同時承作法人及個人業務的綜合財務金融公司。

該公司並為再生能源相關企業提供綜合性金融解決方案，2024年首季稅前利潤達1,640億越南盾，較去同期成長55%，未來EVN Finance將持續擴大綜合績效，實踐將永續元素融入業務營運的發展策略。

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