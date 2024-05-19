快訊

台積電人夫打遊戲迷上女網友 拋妻棄子去同居得賠錢

退休換屋怎選？ 專家推雙北四區「住新屋換現金」

花到人不到！侯友宜不出席520 花籃悄悄送抵寫這16字

玉山銀完成越南金融公司EVN Finance 美金6500萬聯貸案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
EVN Finance Joint Stock Company副財務長Dinh Ngoc Bao（左起）、 總經理Mai Danh Hien與玉山銀行總經理林隆政、法金執行長柯尊仁共同完成簽約。圖／玉山銀行提供
EVN Finance Joint Stock Company副財務長Dinh Ngoc Bao（左起）、 總經理Mai Danh Hien與玉山銀行總經理林隆政、法金執行長柯尊仁共同完成簽約。圖／玉山銀行提供

玉山銀行統籌主辦越南金融公司EVN Finance Joint Stock Company美金6500萬元聯貸案，已在5月15日完成簽約，本次為EVN Finance首次以聯貸案方式籌資，資金用於支應短期營運週轉，除了由玉山擔任統籌主辦及管理銀行，其他參貸行包括兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、上海商業儲蓄銀行、台中銀行等台資銀行，超額認購達130%。

玉山銀行深耕越南，目前有同奈分行、河內及胡志明市代表處3個營業據點，同奈分行自2015年開業以來，深化在地化經營，提供當地台商及越南企業存款、貸款、外匯、避險交易、網路銀行等金融服務，近3年已統籌主辦BIDV-SuMi TRUST Leasing聯貸案、越南汽車龍頭長海集團農業公司Truong Hai Agriculture聯貸案、成成功集團Thanh Thanh Cong-Bien Hoa聯貸案等，都和當地的龍頭企業有關。

該案由玉山銀行總經理林隆政代表聯貸銀行團與EVN Finance Joint Stock Company總經理梅銘賢(Mai Danh Hien)完成簽約。

玉山銀行指出，EVN Finance成立於2008年，創始股東為越南國家電力公司(EVN)，EVN提供電力上下游企業融資服務，後響應越南政府要求於2015至2020年進行釋股，2022年由河內交易所轉至越南主力交易所胡志明(HOSE)上市，並於同年發行越南首檔綠色債券，多元化籌資渠道，更加健全公司財務韌性，目前也為越南資本額排名第二大財務金融公司，為越南唯一可同時承作法人及個人業務的綜合財務金融公司。

該公司並為再生能源相關企業提供綜合性金融解決方案，2024年首季稅前利潤達1,640億越南盾，較去同期成長55%，未來EVN Finance將持續擴大綜合績效，實踐將永續元素融入業務營運的發展策略。

玉山銀行 聯貸案 越南盾

延伸閱讀

飛越南和女網友相見歡！7位台灣男子遭疑組「暗黑團」 警方將人留置近3星期

越南女孩不想來台！表弟砸120萬才娶成 他曝現實：嫁去韓國可月入7萬

鴻海增資越南 獲准

越南航班大爆發！ 3月份2,099架次，究竟是在夯啥？

相關新聞

彭博估2024台股平均營收年增14.9% 基金首選「成長」+「優息」

最新國內通膨（CPI消費者物價指數）年增率為1.95%，其中外食、醫療等必需品購買力明顯下降，想讓資產成長同時創造現金流...

匯市最前線／台幣32~32.5元波動

新台幣兌美元匯率上周五（17日）在熱錢匯出下，終場貶值8.6分，收在32.206元。過去一周，累計升值2.07角，升值幅...

台灣168／Q1國銀放款 大增1.1兆元

據金管會統計，首季國銀總放款量大增1兆1,242億元，寫史上同期新高紀錄，更已達去年一整年的62%，推升國銀總放款餘額攀...

私募股權投資受高資產大戶青睞 成私銀業務新熱點

國銀私人銀行業務裡，私募股權投資已躍熱門投資項目，尤其，通膨未見改善，私募股權投資獲利相較於基金、債券、結構債等項目並不遜色，有時甚至因為選到好標的，而獲利數倍不止，因此，私募股權已成大戶們炙手可熱的投資項目。

四招讓年輕人超愛用它 台新Richart網銀市占第一還賺錢了

過去，台新銀行為轉型而推出的數位品牌Richart，總被認為是「甜蜜的負擔」，雖然帳戶數是全台第一，但因為用戶年輕，很難找到獲利方程式。台新銀行總經理尚瑞強過去便曾對商周直言，自己不知道、也沒把握數位品牌何時可以獲利。

TWG茶大賣後第二次成功 Bacha咖啡創辦人獨家談故事力量

說起當前最火紅的咖啡品牌，你會想到誰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。