台灣168／Q1國銀放款 大增1.1兆元

經濟日報／ 台北訊
CPI年增率低於2%，近九月首見。（本報系資料庫）
CPI年增率低於2%，近九月首見。（本報系資料庫）

Q1國銀放款大增1.1兆元。（本報系資料庫）
Q1國銀放款大增1.1兆元。（本報系資料庫）

據金管會統計，首季國銀總放款量大增1兆1,242億元，寫史上同期新高紀錄，更已達去年一整年的62%，推升國銀總放款餘額攀升到39兆5,909億元、年增6.8%是13個月新高，料最快第2季攀上40兆元巔峰。

產險業淨值 近二年新高

今年股市走揚、新台幣走軟，助攻保險業獲利，據金管會公布，產險業第1季稅前盈餘達93億元，年增125億元，淨值達1,374億元，創23個月新高。

4月對美出口締三項新猷

根據財政部統計，4月對美國出口受惠資通與視聽產品買氣旺盛，規模首度跨越100億美元大關達101.6億美元，年增81.6%，出超63.8億美元，締造三項歷年單月新高。

CPI年增率低於2% 近九月首見

通膨壓力減緩，根據主計總處發布的4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%，排除春節因素為近九月首度低於2%通膨警戒線，17項重要民生物資CPI年增率也罕見轉為負成長，年減0.16%，是四年來首度轉跌。4月核心CPI為1.81%，也低於2%。

餘額

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