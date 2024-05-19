台灣168／Q1國銀放款 大增1.1兆元

國銀私人銀行業務裡，私募股權投資已躍熱門投資項目，尤其，通膨未見改善，私募股權投資獲利相較於基金、債券、結構債等項目並不遜色，有時甚至因為選到好標的，而獲利數倍不止，因此，私募股權已成大戶們炙手可熱的投資項目。

2024-05-18 18:04