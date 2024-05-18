快訊

113會考／民眾黨遊行地點近成功高中考場引考生憂心 國教署回應

新北泰山命案凶嫌死者皆志願役…男失控掐死女友 憲指部回應

台南多處停電！奇美博物館、東區購物中心一片黑 影響範圍及戶數待查

凱基證券攜手警政署推出防詐影片 守護投資人財富

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券打擊投資詐騙，與投資人站在同一陣線，提供投資人安全可靠的交易環境，並與內政部警政署刑事警察局合作，於「凱基證券樂活投資人」官方YouTube頻道推出防詐宣導影片。

影片內容淺顯易懂並切合時事，彙集發生在你我身邊的真實案例，統整出台灣常見的六大詐欺手法，包括假投資詐欺、ATM解除分期付款詐欺、假網路購物詐欺、一般購物詐欺、假愛情交友詐欺及猜猜我是誰詐欺等，提醒投資人務必提高警覺，維護自身權益及財產安全。

統計指出，65歲以上年長者為詐騙集團最常接觸對象，凱基證券為強化前線同仁防範詐騙的警覺性，導入刑事警察局反詐騙案例，使同仁對高齡客戶異常金融交易行為保持警覺、並啟動關懷保護措施，逐步展現成效。

例如，近期高雄七賢分公司營業員機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，不僅積極保障客戶權益，同時也維護社會治安。

警政署指出，防範詐騙須謹記「防詐五不」：跨境來電不接、不明連結不點、穩賺不賠不聽、個資卡號不傳及聲稱檢警不信，若有疑慮請撥打反詐騙專線165查證。

此外，凱基證券設有專屬電話號碼發送OTP簡訊，讓客戶可明確辨識為凱基證券所發送，防堵網路犯罪集團透過假冒金融機構發送大量釣魚簡訊，誤導民眾至偽裝網站騙取用戶資訊。

同時，於官方網站設立「反詐騙行動站」提供完整的防詐騙情報及措施，以影音搭配文字說明詐騙案例，保障高齡、聽障及視障等弱勢族群獲知資訊的權益；為強化客戶防詐意識，亦不定期透過電子郵件、LINE訊息及社群平台FB、IG、LinkedIn發文等方式，積極提醒客戶最新投資詐騙案例。

凱基證券秉持開發金控（2883）「以客戶為中心」的核心價值，落實「公平同理，待客如己」的服務理念，以超越金融消費者期待為目標，打造全體人員公平待客的企業文化，持續配合主管機關推動反詐騙宣導，希望為所有客戶提供安全、舒適及友好的金融環境，攜手投資人邁向富足人生。

凱基證

延伸閱讀

吳宗憲痛恨詐團冒用照片騙粉絲 與兒鹿希派聯手任反詐大使

中國擬懲戒台灣名嘴 警政署加強保護人身安全

雙溪長者被詐近三百萬元 區長現身共餐教防詐

接警政署來電指帳戶被凍 高雄男嚇到奔銀行…遇真警笑了

相關新聞

黃天牧告別金管會 以蘇軾定風波回首40年金融監理生涯

昨（17）日為黃天牧任職金管會主委最後一日，金管會內部同仁為其舉辦歡送會，黃天牧向金管會同仁發出告別信，信末以蘇軾《定風...

百年臺銀力求突破框架 數位創新4R策略要讓大象跳舞

百年老銀行迎戰數位新局，臺灣銀行董事長呂桔誠表示，臺銀現已取得逾700件金融科技專利、培育逾1000名跨業務數位人才，背...

呂桔誠：臺銀前4月獲利創高 對中曝險占比降至3.4%

中國經濟不僅面臨地方債、房地產暴雷等內憂，外患亦是燙手山芋。臺灣銀行董事長呂桔誠接受中央社專訪時表示，他在2018年就提...

四招讓年輕人超愛用它 台新Richart網銀市占第一還賺錢了

過去，台新銀行為轉型而推出的數位品牌Richart，總被認為是「甜蜜的負擔」，雖然帳戶數是全台第一，但因為用戶年輕，很難找到獲利方程式。台新銀行總經理尚瑞強過去便曾對商周直言，自己不知道、也沒把握數位品牌何時可以獲利。

時隔17年 辜仲諒重返中信金董事會

中信金昨天公告，仲遠投資、宜詮投資法人董事，分別由中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金前總經理吳一揆出任，之後中信金董事會...

TWG茶大賣後第二次成功 Bacha咖啡創辦人獨家談故事力量

說起當前最火紅的咖啡品牌，你會想到誰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。