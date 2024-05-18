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黃天牧告別金管會 以蘇軾定風波回首40年金融監理生涯

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
昨（18）日為黃天牧任職金管會主委最後一日，金管會內部同仁為其舉辦歡送會，黃天牧向金管會同仁發出告別信。本報資料照片
昨（18）日為黃天牧任職金管會主委最後一日，金管會內部同仁為其舉辦歡送會，黃天牧向金管會同仁發出告別信。本報資料照片

昨（18）日為黃天牧任職金管會主委最後一日，金管會內部同仁為其舉辦歡送會，黃天牧向金管會同仁發出告別信，信末以蘇軾《定風波》所說：「竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生」，如今，「山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」，回首他40年以來的金融監理生涯。

黃天牧談起，金融監理工作並非雲淡風輕，以多年前去日本參加國際金融監理會議，日本監理機關首長致歡迎詞的時候，表示各國金融監理機構同仁很容易建立良好跨國情誼，一來是因為都需要強化跨境監理溝通與合作，二來則是因為金融監理人員都有共同的宿命。

黃天牧說，承平時期，金融市場穩定，資本市場運作正常，社會大眾不會感受到金融監理的貢獻及努力，這當然是好事，但是當重大金融問題或危機發生，導致金融市場紊亂不安，或者消費者、投資人權益受到重大影響，金融監理人員往往會因為無法預為防範或妥善處置金融問題，而承受社會嚴厲的批判及抨擊。

黃天牧感慨，金融監理人員的宿命，就是困難時期的紊亂會被高度檢視。換言之，從社會大眾眼中，金融監理的成功是隱性的，但是失敗是外顯的，這種評估金融監理績效不對稱的特質，是國際間共同的情況。

但他認為，對多數金融監理人員，這不光是一份工作或事業，而是使命感與榮譽心，他指出自己在主委任期，秉持「不畏懼，不討好，當仁不讓，為所當為」的信念，推動各項政策，並希望金管會經過這四年的改革與努力，會有更堅實的集體韌性面對各項挑戰。

黃天牧並在信中提起與同仁一路走來，同心協力，不畏艱難，同甘共苦，戮力從公，為了實現共同的理想，維護金融穩定及推動金融發展，同時感謝同仁四年給予協助與包容，以及一起為台灣金融市場貢獻與努力。

他並期許金融業者，要以誠信道德奠定社會信任的基礎，以健全的治理文化形塑經營策略，以永續的價值內涵為金融發展的典範。

金管會 黃天牧

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