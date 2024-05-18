百年臺銀力求突破框架 數位創新4R策略要讓大象跳舞

百年老銀行迎戰數位新局，臺灣銀行董事長呂桔誠表示，臺銀現已取得逾700件金融科技專利、培育逾1000名跨業務數位人才，背後關鍵在於強化韌性（Resilience）、重新定位（Reorientation）、更新體質（Renewal），及以使用者為中心（Refocus）的4R策略。

呂桔誠接受中央社專訪時指出，數位轉型不是單純把紙本資料變成電腦檔案，這牽涉銀行經營模式的改變，而且「轉過去之前，必須確保可以營運存續」，因此轉型初期、尤其是在系統轉換與設備升級時，首重的就是營運韌性、備援能力。

再者，組織文化改變、重新定位，呂桔誠認為，數位轉型過程中，銀行內部各單位必須有效協作，比如業務、管理部門可攜手資安、法遵與稽核單位，整合發展藍圖，同時與資訊部門合作，儲備數位人力資源。

據統計，臺銀全行約8300人，截至今年，其中數位轉型相關人員高達1120人。

呂桔誠表示，為加速建立全行創新思維，臺銀設置員工提案及專利申請獎勵機制，鼓勵發想，若有好的點子能優化工作品質與效率，就應協助、鼓勵員工申請專利；反映在數據上，臺銀2016年12月底拿下第一個金融科技專利，到目前已取得724件，申請單位橫跨總行25個單位以及3個分行，「這就是創新DNA種子的生根萌芽」。

呂桔誠進一步指出，數位轉型要成功，必須強調以使用者為中心，外部客戶、內部員工體驗均相當重要。對外來說，臺銀近期推出學貸客戶憑貸款資料，就可開立數位帳戶的服務，大幅提升學生開戶便利性，且由於申貸時已臨櫃對保，KYC身分認證的掌握也相對可控，創下銀行將貸款資料用於數位存款開戶核身的首例。

對內方面，他表示，臺銀運用人工智慧（AI）技術與機器學習演算法，建置房貸額度試算模型，強化不動產擔保放款進件作業流程效率，及信用卡客戶的信用評分精準度。

談及臺銀數位園區內的創新實驗室（InnoLab），呂桔誠形容，這裡就是「創意與發想的搖籃」，KPI之設定跳脫傳統思維，臺銀目前取得的專利實際應用率為27%，但他強調，還未應用不代表不能用，就像CMOS影像感測技術早年被束之高閣，隨智慧型手機蓬勃發展，便獲得重用。

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