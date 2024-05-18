時隔17年 辜仲諒重返中信金董事會

中信金昨天公告，仲遠投資、宜詮投資法人董事，分別由中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金前總經理吳一揆出任，之後中信金董事會完成改選，由吳一揆出任副董事長。

中信銀行昨天也召開董事會，受理中信銀董事長利明献的辭呈，董事長缺將先由中信銀副董事長詹庭禎代理。利明献將於下周東元電機的股東常會全面改選後，可望獲選新任董事長。

中信金召開董事會前，中信金的兩大法人股東仲遠投資、宜詮投資，也將從原法人代表陳春克、許舒博分別改派為辜仲諒、吳一揆，接下來中信金董事會推選吳一揆為金控副董事長。辜仲諒更是歷經十七年又五個多月後，昨天終於重返中信金董事會。

據了解，中信金董事長仍將由顏文隆擔任；辜仲諒專注兩大面向，一是推展中信金公益，另一則是參與民間經貿組織協助推展台灣對外經貿交流。

據透露，辜仲諒回到中信金擔任董事後，本身就是中國信託慈善基金會董事長的他，將透過金控董事身分，與各子公司間更密切合作慈善、運動、反毒、藝文、教育五大公益。

過去中信金創辦人辜濓松透過參與三三會等民間組織，積極參與對外經貿外交，辜仲諒將傳承父親志業，他近期會代表中信金控參加三三會等經貿組織，協助政府推展經貿外交。

接近辜仲諒的人士指出，目前經貿組織大多以企業代表身分參加，像三三會當年是由辜濓松創立，理監事幾乎都是各大上市櫃公司董事長、總經理、董事代表該企業集團參加，辜仲諒以金控董事身分代表參加，可傳承其父過去推動經貿外交的理念。

對吳一揆出任中信金副董事長，相關人士表示，過去吳一揆任總經理期間成績亮眼，深獲顏文隆倚重，如今考量其家庭因素已結束，顏文隆希望借重吳的經驗，延攬回中信金成為重要左右手。

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