中信辜家老二 持股開發金逾6%
開發金控（2883）昨（17）日首度依新規公告大股東辜仲個人持有三家投資公司持股資料，合計持有開發金股票共計6.006%。
開發金尚未公布今年最新十大股東名單，與去年名單相較，三家公司確定仍在前十名，但持股數量均略有下降，合計約減少近0.5個百分點。
開發金公告，擔任開發金子公司開發資本董事長的辜仲瑩，個人持有開發金股票4,567張，持股比0.025%。
與他直接相關的三家投資公司興文、景冠與景匯投資，持有開發金股票依序分別為約48萬張、44萬張、18萬張，持股比分別為2.608%、2.396%、0.977%。
景匯投資是開發金法人董事，另兩家則無。這三家投資公司去年都列在開發金十大股東，興文、景冠投資分別為開發金第一、第二大法人股東。
被市場認定為為辜仲外圍相關勢力，也是開發金法人董事的基捷投資、國亨化學，不在目前公告持股範圍，但是因為董事身分，因此和景匯投資一樣每月需公告揭露持股。
為提升股權透明度、公司治理水準並和國際接軌，金管會2023年5月10日修正公布《證交法》43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，被業界稱為「揪藏鏡人條款」，今年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻，從10%降到5%，使上市櫃公司背後藏鏡人股東將無所遁形。
「揪藏鏡人條款」未上路前，投資人、小股東能看到的大股東持股，只能在每月揭露董事持股名單時，可以看到選任法人董事的投資公司持股，以及辜仲擔任開發資本董事長公告其個人持股，興文、景冠投資持股只有在年度公布十大股東時才有資料，新法上路之後，這些公司持股有變動就必須公告。
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