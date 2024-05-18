4月遇亂流 券商獲利減30%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股多頭行情4月遭遇亂流，出現上沖下洗走勢，證券商獲利大受影響。臺灣證券交易所昨（17）日統計，全體證券商4月稅後純益69.89億元，較前一月衰退31.06億元或30.7%，是今年來單月最低水準。

累計前四月來看，受惠美聯準會（Fed）降息預期、人工智慧（AI）狂潮，以及企業庫存去化接近尾聲，獲利重返成長軌道，台股今年來多頭氣盛，一路看回不回，帶動證券商合計稅後純益333.05億元，較去年同期成長136.53億元或69.47%。

美國通膨壓力未歇，美債殖利率走揚，加上漲多獲利賣壓湧現，台股4月中旬跟進美股修正拉回，由高點20,883點一度下殺至19,291點，隨後又展開V型反彈，站回20,000點大關，行情波動劇烈添增券商營運挑戰。

證交所分析，大盤4月總成交值約8.9兆元，較前一月減少10.9%，使證券商經紀手續費收入下滑，4月經紀業務稅前純益由上月的90.03億元降至77.34億元。

大盤震盪加劇，衝擊4月證券商自營出售證券損失及證券評價損失較多，自營業務稅前純益由上月的27.34億元下滑至14.13億元；4月承銷業務淨利則由上月的5.21億元略增至5.36億元。

全體證券商前四月經紀手續費收入，因大盤總成交值成長，帶動經紀業務累計稅前純益達280.91億元，較去年同期成長94.9%。

台股 證券商

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