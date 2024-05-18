母親一席話 辜仲諒投身公益多年

中信慈善基金會董事長辜仲諒2006年請辭中信金（2891）董事長。他先赴日兩年後返台，投入棒球基層培育及公益領域，2018年當選中華民國棒球協會理事長，更因居中調解棒球協會與中華職棒的矛盾，傳為佳話。

辜仲諒離開金控的17年間，積極做公益，辜仲諒曾說，母親辜林瑞慧為虔誠的基督徒，她向辜仲諒傳達「上帝給的資源要與人分享」，認為辜仲諒過去已經證明經營公司能力不錯，現在要實質幫助社會。

因母親的一席話，辜仲諒投身公益17年，親力親為。他與衛福部合作台灣夢計畫，溫飽偏鄉孩童；延續父親、中信金控創辦人辜濂松在1985年發起的點燃生命之火，持續為弱勢兒童募款，幫助偏鄉孩子；自己以中信慈善基金會董事長投入公益。

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