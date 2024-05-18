辜仲諒重返中信金董事會 金管會：無涉及大股東干政

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

離開中信金控（2891）17年，中信慈善基金會董事長辜仲諒昨（17）日重返中信金董事會。金管會昨日表示，投資公司依照公司法指派代表出任董事，董事以董事身分於董事會行使職權，尚無涉及大股東干政問題。

辜仲諒以法人董事代表身分重返中信金董事會，金管會官員昨日回應，中信金控法人股東董事代表人改派辜仲諒，辜仲諒可以董事身分依照公司法以及公司治理程序，於中信金控董事會行使職權。

金管會強調，金控公司法人股東董事的改派，依照公司法相關規定辦理，無須事先報經金管會核准，惟其派任董事資格條件，應符合金控公司發起人負責人資格條件等相關辦法，依照規定，金控董事在選任後，檢附資格文件函報主管機關。

中信金控董事會昨日推舉吳一揆擔任金控副董事長，金管會指出，是依照公司法相關規定，也無需事先報金管會核准。

對於中信金相關高層異動，金管會表示，中信金並未事先告知相關異動訊息，金管會對個案不予評論。

中信金控 公司法 金管會

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