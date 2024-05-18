辜仲諒重返中信金董事會 相隔17年 以法人董事代表身分回歸

經濟日報／ 記者楊筱筠謝柏宏魏鑫陽／台北報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒。 （聯合報系資料庫）
中信慈善基金會董事長辜仲諒。 （聯合報系資料庫）

睽違17年又五個月，中信金（2891）大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒昨（17）日正式以法人董事代表身分，重回中信金董事會。

知情人士透露，辜仲諒有意貫徹中信金創辦人辜濂松的遺願，今年8月將成為三三會理事，透過民間經貿組織力量，協助政府拓展經貿外交。市場認為，辜仲諒要建立父親辜濂松、叔公辜振甫曾是「天下第一人」的歷史定位。

中信金新人事概況 圖／經濟日報提供
中信金新人事概況 圖／經濟日報提供

中信金昨日召開臨時董事會，通過金控法人董事宜詮投資及仲遠投資更換法人代表，由許舒博更換為吳一揆、陳春克更換為辜仲諒，董事會同時推舉吳一揆出任金控副董事長。知情人士強調，辜仲諒目前沒有規劃出任中信金董事長，仍由現任董座顏文隆續任。

熟悉辜仲諒人士透露，辜仲諒未來重心將聚焦兩大領域。其一、傳承父親中信金控創辦人辜濂松的遺願，協助政府推動經貿外交。辜仲諒叔公、海基會董事長辜振甫90年代與大陸海協會會長汪道涵舉行辜汪會談，建立兩岸制度化溝通及協商管道，父親辜濂松多次代表台灣參加亞太經合會（APEC）等企業領袖外交會議，為台灣爭取了不少國際空間，是辜仲諒追求的歷史定位。

其二，中信金董事會肯定辜仲諒過去在慈善、反毒、體育、教育與藝文等五大公益領域表現，辜仲諒以董事身分持續推動五大公益。

吳一揆將出任金控副董事長，相關人士表示，吳一揆任職中信金接近20年，帶領團隊歷經多次併購，2021年中信金控當年獲利與市值都創下歷史新高，吳一揆因家庭因素辭職，完成家務後重回中信金，要借重其長才助中信金再登高峰。

中信銀也有人事異動，昨日董事會受理董事長利明献辭呈，辭任董事等職務，由副董事長詹庭禎暫代。

三三會今年8月理監事改選，傳出辜仲諒、新光人壽副董事長洪士琪將成為新一屆理事，三三會回應，理監事人選推薦名單仍在規劃中，但是理監事年輕化是各個工商團體發展必然趨勢，三三會前理事長許勝雄兒子許介力已是現任理事。

中信金控 吳一揆 辜仲諒

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