美元指數反彈 熱錢匯出台幣貶8.6分

美元指數反彈，國內股匯市回檔修正，新台幣兌美元匯率昨（17）日在熱錢匯出約5億美元下，終場貶值8.6分，收在32.206元，終結連兩升，總成交量為15.185億美元。

中央銀行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計升值2.07角，升值幅度為0.64%。匯銀主管指出，台股指數漲多後回檔修正，加上美元指數翻漲，新台幣匯率跟隨主要亞幣翻貶。

央行資料指出，美元指數昨天上漲0.32%，主要亞幣清一色兌美元貶值，其中，日圓兌美元貶值0.9%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率貶值0.73%，新台幣匯率也下挫0.27％。至於星元與人民幣，昨天分別兌美元貶值0.19%和0.05%。

美股前一日下挫，拖累台股昨天走勢震盪，終場收在21,258.47點，下跌45.79點，其中外資買超14.88億元。匯銀主管透露，外資昨天在股市雖小幅買超，但在匯市卻呈匯出，估計一天匯出金額約5億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會官員談話、近期通膨、就業與經濟數據，仍是影響國內外匯市關鍵變數。

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