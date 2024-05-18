美元指數反彈 熱錢匯出台幣貶8.6分
美元指數反彈，國內股匯市回檔修正，新台幣兌美元匯率昨（17）日在熱錢匯出約5億美元下，終場貶值8.6分，收在32.206元，終結連兩升，總成交量為15.185億美元。
中央銀行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計升值2.07角，升值幅度為0.64%。匯銀主管指出，台股指數漲多後回檔修正，加上美元指數翻漲，新台幣匯率跟隨主要亞幣翻貶。
央行資料指出，美元指數昨天上漲0.32%，主要亞幣清一色兌美元貶值，其中，日圓兌美元貶值0.9%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率貶值0.73%，新台幣匯率也下挫0.27％。至於星元與人民幣，昨天分別兌美元貶值0.19%和0.05%。
美股前一日下挫，拖累台股昨天走勢震盪，終場收在21,258.47點，下跌45.79點，其中外資買超14.88億元。匯銀主管透露，外資昨天在股市雖小幅買超，但在匯市卻呈匯出，估計一天匯出金額約5億美元。
外匯交易員表示，美國聯準會官員談話、近期通膨、就業與經濟數據，仍是影響國內外匯市關鍵變數。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言