行庫發債熱 衝400億元

公股行庫今年爆出發債熱潮，累計已發或預計要發行的新台幣計價金融債券，合計額度超過400億元，其中有部分行庫獲准超額發行，而非單純到期額度續發，以利掌握時機補強資本，為擴張業務拚獲利做好準備。

六大上市公股行庫中，目前包括一銀、華銀與合庫銀，都已經敲定將發行80億元到200億元不等的次順位金融債，另外，一銀另外還和彰銀（2801）、兆豐銀等有發行一般順位或主順位金融債大約都在十多億元水位。台企銀則是內部評估今年內擬發行100億元的次順位金融債，將待董事會通過後再行向主管機關申請。

債券承銷商指出，前兩年因為美國鷹派升息連帶台灣央行也升息，因此債券發行量急縮，因為發行機構會考量資金成本，所以會暫緩發行動作，今年因為美國已經升息到頂，不會再升，只是降息時間點尚不明朗，因此第1季不少金融機構擬定發債計畫，但是3月央行意外升息，因此4月後似乎又增加了觀望氣氛。不過，銀行近兩年獲利相當好，在放款、投資等風險性資產仍將積極成長下，即使央行可能再升息，因應業務需要或者是舊債到期要發新債的需求，銀行業還是會積極發債。

公股行庫高層主管指出，銀行業一般都會發行次順位金融債來補強資本強度，因為次債可計入資本適足率計算，但多年來主管機關其實並不是很鼓勵銀行以次債強化資本，較希望是以普通股強度增加來支持資本適足率，所以大多發次債是鑑於舊債將到期所以再發新債。

不過，今年第1季有幾家行庫申請發債額度超額，也就是申請新發次債額度大於將到期的舊債，主管機關沒有打折就放行，顯示對公股行庫在拓展業務需要下維持更好財務強度，給予支持。

公股行庫高層主管表示，基本上有需要就會提出發債申請，不完全看央行還會不會再度「意外」升息，另外，今年來銀行獲利大多仍維持成長，因此若是獲利良好，可能也不一定需要把發債額度給發滿，會隨時視市場狀況調整。

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