凱基、遠壽 投資地圖揭露

證交法43-1條修正條文5月10日上路，持股申報門檻從10％降為5％，台股投資大戶壽險業未被排除豁免，近日國泰人壽、新光人壽、凱基人壽與遠雄人壽等，均陸續公告5%以上持股。

壽險龍頭國泰人壽率先在5月14日公告5％以上持股，投資部位中共有九檔個股持股超過5％，包含元大期貨、遠傳（4904）、穩懋等。

新光人壽在5月15日公告，持有大台北瓦斯5.92%的持股；凱基人壽昨天公告，持有緯來電視網9.8%的股票。遠雄人壽昨天公布，遠雄自貿港公司董事長葉鈞耀持有遠壽5.96%的持股。

金管會修正法令，自5月10日起，初次取得上市櫃公司超過5％股權，須在十日內公告，之後每增減1％要在兩天內申報。

身為股市投資大戶的壽險業，日前曾透過金融總會白皮書極力爭取，希望從兩日內申報，改為45日內申報，以免出現散戶「跟單」，但金管會基於公平性，未同意壽險業豁免。

國壽14日率先公布，持股5％以上個股共九檔，包括元大期貨占比達8.28％，持股總額2,399萬股；晶呈科技占比達7.27％，持股總數313萬股。

另外，國壽也持有智伸科技6.25%、AES-KY股權6.02%、順德工業5.95%、中國砂輪5.67%、美利達5.61%、穩懋半導體5.39%以及遠傳電信5.07%。

因權值股的發行股份總數大，因此單一家壽險公司持有占比不容易突破5％，不過，壽險公司若投資中小型個股，較容易跨越5％的申報門檻。

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