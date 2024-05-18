壽險報喜保費業績三增 分紅保單帶動 傳統型表現亮眼

壽險業業績明顯回溫。壽險公會昨（17）日公布，今年前四月，壽險新契約保費（FYP）、續年度保費與總保費收入，全數較去年同期增長。其中，壽險新契約保費為2,391.68億元，年增12.7%；續年度保費為5,062.17億元，年增6.2%；總保費收入達7,453.85億元，年增8.2%。

壽險公會資料顯示，今年前四月，傳統型保單新契約保費為1,587.47億元，年增19%，投資型保單新契約保費804.21億元，年增2%。

壽險2024年前四月保費收入 圖／經濟日報提供

壽險公會指出，在傳統型保險商品部分，今年前四月新契約保費較去年同期大幅增加，主要是富邦人壽在2023年第1季推出分紅保單，持續帶動傳統型壽險以及相關商品的銷售。

至於投資型保單年增率小幅上漲，可能與部分公司新商品上架，帶動投資型年金險新契約保費收入成長有關。

就新契約保費而言，今年前四月，壽險約1,670.92億元、占新契約保費的69.9%，並較去年同期增加16%。

此外，傷害險44.22億元，占新契約保費收入的1.8%，年增10%；健康險148.50億元、占新契約保費收入的6.2%，較去年同期增加20.2%。

年金險則是528.04億元，占新契約保費收入的22.1%，較去年同期增加1.9%。

若以各個通路業績來看，前四月新契約保費2,391.68億元，壽險公司本身行銷體系1,017.39億元、占42.54%；銀行保經代通路為964.22億元、占40.32%；傳統保經代410.06億元、占17.15%。

以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.63：1，而傳統商品健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。

依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者，將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

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