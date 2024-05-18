壽險報喜保費業績三增 分紅保單帶動 傳統型表現亮眼
壽險業業績明顯回溫。壽險公會昨（17）日公布，今年前四月，壽險新契約保費（FYP）、續年度保費與總保費收入，全數較去年同期增長。其中，壽險新契約保費為2,391.68億元，年增12.7%；續年度保費為5,062.17億元，年增6.2%；總保費收入達7,453.85億元，年增8.2%。
壽險公會資料顯示，今年前四月，傳統型保單新契約保費為1,587.47億元，年增19%，投資型保單新契約保費804.21億元，年增2%。
壽險公會指出，在傳統型保險商品部分，今年前四月新契約保費較去年同期大幅增加，主要是富邦人壽在2023年第1季推出分紅保單，持續帶動傳統型壽險以及相關商品的銷售。
至於投資型保單年增率小幅上漲，可能與部分公司新商品上架，帶動投資型年金險新契約保費收入成長有關。
就新契約保費而言，今年前四月，壽險約1,670.92億元、占新契約保費的69.9%，並較去年同期增加16%。
此外，傷害險44.22億元，占新契約保費收入的1.8%，年增10%；健康險148.50億元、占新契約保費收入的6.2%，較去年同期增加20.2%。
年金險則是528.04億元，占新契約保費收入的22.1%，較去年同期增加1.9%。
若以各個通路業績來看，前四月新契約保費2,391.68億元，壽險公司本身行銷體系1,017.39億元、占42.54%；銀行保經代通路為964.22億元、占40.32%；傳統保經代410.06億元、占17.15%。
以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.63：1，而傳統商品健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。
依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者，將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言