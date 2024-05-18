中鋼發綠債 投資中能風場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（17）日宣布今年第一期無擔保公司債開標結果，五年期票面利率1.84%發行，金額15.7億元。所募資金將用於投資興建中能離岸風力發電場。

中鋼指出，113年度第一期無擔保普通公司債經邀請國內各大金融機構參與投標，以荷蘭標方式決標，總計參與競標金融機構共十家，投標量新台幣36.7億元。

開標結果五年期以票面利率1.84%發行，金額為15.7億元，自發行日起屆滿到期日一次還本。本公司債已於5月17日取得主管機關核准在案，主辦承銷商為元富證券，並預定於今年5月28日發行。

本次公司債全數為綠色債券，所募資金將用於投資興建中能離岸風力發電場，中能風場已完成基樁及水下基礎安裝，亦已完成首座風機安裝，預計今年內即可投入綠電供應行列，為台灣邁向淨零之路盡一份心力，同時也充分落實本公司「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，以及低碳轉型、數位轉型、供應鏈轉型三大轉型行動。

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