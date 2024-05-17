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金管會開罰兩家壽險公司 各罰300萬與240萬

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

金管會保險局公告兩項裁罰案，台灣人壽因辦理專案運用投資，違反保險法，核處罰鍰新台幣300萬元；三商美邦人壽（2867）則因辦理團體外國學生健康保險挪用保費，罰鍰新台幣240萬元。

中信金（2891）晚間代子公司台灣人壽重訊公告，指出台灣人壽將會依照主管機關指示辦理改善事宜，目前公司營運一切正常。

保險局指出，第一，發現台灣人壽在參與投資案，包括辦理洽商議價、投資前評估未留存內部共識形成過程、與外部單位會議及與賣方議價過程討論軌跡，不利確認交易條件合理。

此外，台灣人壽辦理財務顧問委託作業出現程序顛倒。包括，由顧問先提供服務，公司再辦理簽報與議價，顧問於合約簽定當日即出具報告，金管會認為欠合理；此外，未依合約委託項目，完整檢核顧問報告內容正確性以及完整性就驗收，驗收作業未確實。

第二，台灣人壽在於其他公司共同參與投資招標案時候，該公司約定分攤備標階段費用，但在檢視該公司請款相關競標作業的顧問費用檢具資料等，並沒有檢核合理性並留存軌跡即逕行支付款項，費用核銷作業欠妥。

金管會因此依據「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」，針對台灣人壽執行投資案時候，投資前評估作業欠完備等等，罰鍰240萬元；另外依據「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」，針對台灣人壽未落實執行會計核銷作業程序，罰鍰60萬元。

三商美邦人壽則因為遭金管會認為，業務員在辦理團體外國學生健康保險業務作業時候，像要保學校收取加保學生名單，但業務員最終以自製公司收據以及名冊，提供要保學校，同時挪用代收保費，遭挪用保費學生後續發生理賠事故，業務員還自己賠付。

金管會認為，三商美邦人壽未能確認實際投保人數，才發生業務員藉機挪用保費，考量本案缺失違規情節較重，依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰240萬元。

保險 台灣人壽

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