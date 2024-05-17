黃天牧發金管會同仁告別信：回首來時路也無風雨也無晴

下周一新舊內閣就要交接，今日是金管會主委黃天牧在金管會的最後一天，內部同仁們為他舉辦歡送會之外，臨別之際，黃天牧並以「珍重，再見」為題，發給金管會全體一千多名同仁親筆署名的離別信。

這封信的最後，黃天牧以蘇軾《定風波》所說：「竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生」，以及「山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」來形容他剛踏入公職生涯，以及最後離開的心境， 黃天牧告別信全文如下：

人間四月天，淡淡離愁中，我將結束四年主委任期及四十年金融監理的公務生涯，心中充滿著不捨。我的心情就像《恰似你的溫柔》這首歌的歌詞，「難以開口道再見，就讓一切走遠」。此時此刻映入眼簾、浮現在腦海中的，不只是同仁們熟悉的面容，更是一幕幕我們一起擘劃及執行金融監理政策的場景，我們一起面對挑戰，攜手走過風雨。一路走來，同心協力，不畏艱難，同甘共苦，戮力從公，為了實現共同的理想，維護金融穩定及推動金融發展。

有人說，人生最大的幸福有兩種：一種是，有一件事情你做了一年、二年、五年、十年，直到三十年、四十年，你仍然覺得，這就是你要做的事；第二種是，當你在做這些事情的時候，一轉身，發現周圍有那麼多人支持你，跟你站在一起，與你同行。我要以最誠摯的心，感恩裡裡所有主管、同仁、好朋友、好夥伴們，在這四年給予我的協助支持及包容，感謝大家過去這麼多年來一起為臺灣的金融市場做的貢獻及努力。

當然，我們都了解，金融監理工作絕對不是雲淡風輕的。記得多年前去日本參加國際金融監理會議，日本監理機關首長在致歡迎詞時表示，各國的金融監理機關同仁很容易建立良好的跨國情誼，一方面因為我們需要強化跨境監理的溝通與合作，另一方面則是因為金融監理人員都有共同的宿命。在承平時期，金融市場穩定，資本市場運作正常，社會大眾不會感受到金融監理的貢獻及努力，這當然是好事，但是當重大金融問題或危機發生，導致金融市場紊亂不安，或者消費者、投資人權益受到重大影響，金融監理人員往往會因為無法預為防範或妥善處置金融問題，而承受社會嚴厲的批判及抨擊。

所以我們的宿命是，承平時期的努力不會為人所注意或肯定，但是困難時期的紊亂會被高度檢視。換言之，從社會大眾眼中，金融監理的成功是隱性的，但是失敗是外顯的，這種評估金融監理績效不對稱的特質，是國際間共同的情況。

既然金融監理的環境如此，為什麼仍有這麼多優秀的金融監理人員願意投入這樣一份高度專業及壓力沉重的工作？我想，對大多數金融監理人員而言，金融監理不只是一份工作（job）或事業（career），驅動從事金融監理的動力，是一份使命感及榮譽心（calling）。

對於金管會一千多位同仁、好朋友、好夥伴們，我以和各位一起奮鬥努力為榮。我想引述老羅斯福總統1910年在巴黎大學的演講《競技場中之人》（The man in the arena），與大家共勉：「榮譽屬於在競技場中拚搏的人。他的臉上沾滿塵土及血汗，他英勇奮戰，他犯錯，他一再失敗，因為沒有任何努力是不會遭遇錯誤或失敗的。儘管如此，他仍不屈不撓地繼續行動。他明白偉大的熱忱與奉獻，他為了有意義的事用盡全力；他知道，最好的情況下，最終會取得高成就的勝利；最壞的情況下，如果失敗，至少也是勇敢挑戰後的失敗。因此他的地位永遠不是那些冷漠膽小的人所能相提並論的，因為那些人從未曾瞭解勝利或失敗」。

四年的主委任期，我秉持「不畏懼，不討好，當仁不讓，為所當為」的信念，推動各項政策。我期許金融業者，要以誠信道德奠定社會信任的基礎，以健全的治理文化形塑經營策略，以永續的價值內涵為金融發展的典範。而對於金管會，我希望經過這四年改革和努力，金管會有更堅實的集體韌性來面對各項挑戰，有更融和的組織文化來加強彼此協調合作，以及有更具國際觀的視野來規劃金融監理政策。

回想四十年前我踏入財政大樓時的生澀，二十年前進入板橋車站大樓時的期待，韶光飛逝，回首四十年的金融監理生涯，如同蘇軾《定風波》所說：「竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生」，如今，「山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。

最後，我想以一首蘇格蘭民謠《友誼地久天長》（Auld Lang Syne）（https://www.youtube.com/watch?v=5b2hjrZ0oek），送給所有的好朋友、好夥伴們，各位的情誼將是我人生最美最難忘的回憶。珍重，再見。

黃天牧敬上113年5月17日