企業生日快樂／高雄銀累積人力資源 擴大建教合作

高雄銀行（2836）董事長鄭美玲除規劃現金增資，確保未來三年資本無虞，業務方向也兼顧公益與特色，她也為累積人才庫想方設法，為中長期發展做好人力資源儲備，前瞻與周延的思維，提升營運績效也符合ESG、普惠金融。

鄭美玲過去曾任第一銀行總經理，從基層行員做起，在一銀服務超過40年。台大商學系畢業的她，在一銀歷練許多不同領域職務，練就各項業務的專業與升任總經理深入管理的功力，這次完成高雄銀最大規模現增案，除可讓高雄銀未來兩、三年資本無虞，擴張業務之際，更緊抓資本與風險權數計提差異，為業務方向做好最適規劃，例如控管財務投資風險性資產的增速，要以優質企金、綠能、ESG放款為主幹，搭配公部門放款，讓增資到手的資本用在刀口上。

像高雄銀行積極推展具有公益性質及特色業務，如配合高雄市政府青年局「青年創業貸款補貼計畫」支持在地青年創業、改善高雄市民居住安全的老舊公寓大廈改善消防安全設備貸款、提供高雄市民首次購屋的「雄易居2.0（雄Easy2.0）」市民首購優惠房貸專案等，都是同時符合ESG、普惠金融的經營策略。

考量人才是永續發展的基礎，鄭美玲持續擴大建教合作，與中國科技大學、高雄科大、中山大學等大專院校建立實習合作，培訓專業人才，並改善過去基層人力、新血加入後流動率過高的人才流失問題。實習期間結束，會對實習生評核實習成績，考核成績優異的實習生，日後參與新人招考時可免去筆試程序，直接參加新進人員面試甄選。

鄭美玲強化建教合作、擴大實習項目後，近兩年實習生轉正職的比率拉高，留任狀況也相當好。主因給予實習學生不錯的待遇福利，經過實習期間培訓與通過考核轉任正職的實習學生，後續對高雄銀工作的認同度與適應性均相當不錯，所以成功壓低離職率，為高雄銀蓄積永續發展的人力基礎。

商品推薦