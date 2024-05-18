企業生日快樂／高雄銀衝刺放款 強化企金、消金

高雄銀行（2836）董事長鄭美玲指出，第1季完成增資50億元，在營運資金充實及業務量能擴大下，將強化企金與消金放款業務；企金將爭取聯貸參與主辦，同步增加淨息收與手續費收入，消金則搭配數位化進程，將優惠房貸、信貸等各項消貸，逐步增加線上服務與交易，預期將帶動今年總放款量成長兩成，突破2,000億元。

鄭美玲去年5月25日上任，迄今將滿一年，由於高雄銀規模偏小限縮發展潛能，上任後就針對高雄銀資本強度與長期發展需要擘劃現金增資，獲得公民股大股東支持。

鄭美玲指出，現增完成有效提升高雄銀的資本強度，支持業務擴張。以下為專訪紀要：

問：高雄銀辦完現增，全行資本適足率、第一類資本比率及普通股權益比率的變化是多少？與同業平均水準相較如何？

答：完成現增後，包括資本適足率、第一類資本與普通股權益比率，較增資前分別大幅拉升約2.4至2.7個百分點，資本適足率、第一類資本與普通股權益比率依序分別達到14.42%、13.32%、11.01%，也使過去落後國銀同業平均的各項資本比率差距大幅拉近，得以積極衝刺業務擴張。

其中，與金管會公布去年底國銀平均值相較，高雄銀第一類資本比率已超越平均值，資本適足率與普通股權益比率比平均值低不到1個百分點。

問：2023年獲利衰退，今年完成增資、擴大業務，獲利展望如何？

答：現增後營運資金充實，可擴大放款業務承作規模，預期今年總放款可望成長450億至500億元，增幅超過二成，比去年總放款年增幅度5.45%放大倍數以上。但是今年放款量增長大，就表示相應提存備抵呆帳的負擔加重，可能侵蝕今年獲利表現空間，壓抑獲利增長力道，相關效益展現要到明年起才會較顯著。

不過，今年獲利展望仍屬審慎樂觀，可望擺脫去年獲利衰退的狀態。

問：今年的業務發展重點、方向與策略？

答：銀行面臨各種監理需求，資本是很貴，在增資後，必須兼顧各類風險權數予以善用。其中配合高市府相關的放款利差空間較小，但沒有風險計提壓力，因此會與各項企金放款擴增相互調配。

今年配合高雄市政建設，已承作百億元的市政貸款；企金業務在營運的大本營高雄，在台積電等企業及相關產業鏈陸續進駐後，將帶動企金放款需求，鎖定供應鏈產業、在地中小企業與新創事業加強放款。並拓展綠能及永續連結貸款。

消金方面，考量高雄房市景氣好轉，及配合市府提供市民首次購屋補貼前三年1碼利息的「雄易居2.0（雄Easy2.0）」優惠房貸專案，今年將配合數位化於年底上線開展數位服務。

問：存款業務有何規劃？

答：為支應放款成長需求，要求分行加強整合客戶資源、積極招攬存款，包括法金客戶金流、企業薪資轉帳、外幣存款、綠色存款及個人存款等，估計今年將要增加550億至600億元的存款量。

問：企金業務會加強參與聯貸嗎？過去較少參與主辦聯貸的情況會改變嗎？

答：通常參與聯貸主辦的銀行，必須本身承作的放款額度要有一定水準，占聯貸總額比重相對參貸銀行高，增資後在擴大整體放款量能下，也就增加爭取聯貸參與主辦的籌碼，例如最近綠電大廠怡和國際20億元聯貸，高雄銀就是共同主辦銀行。

而單純參與聯貸只能賺取利差收益，參與主辦就有機會同時賺取手續費收益，挹注獲利。

問：組織與通路上配合業務發展有何改變？

答：為強化企金與消金放款，調整組織架構，將消金房貸業務劃出移到個金，改變與企金合併一起做授信管理，並做好消金房貸數位轉型規劃。

分行實體通路方面，除高雄地區分行比重高，也爭取部分南部分行申請北遷，降低分行分布偏高的集中度，今年會再從南部北移一家分行到新北市。

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