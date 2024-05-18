企業生日快樂／高雄銀 落實ESG 實踐永續價值

高雄銀行（2836）成立迄今已逾「不惑之年」，2024年開年以來，已陸續推動歷來最大規模現金增資、規劃修改章程提高額定資本額五成，以及開展綠電交易平台交易價金信託及綠色金融合作等三件大事。高雄銀董事長鄭美玲指出，透過資本適度擴張、強化財務，高雄銀更可善用其放大的金融影響力，攜手政府與企業共同啟動大力發展綠色金融、具體落實ESG永續價值的新紀元。

高雄銀是立足南台灣、唯一由地方政府主導營運的公股背景銀行，高雄市政府持股逾四成，是最大股東，經營團隊由高市府派任，重大經營政策牽涉高市府預算須向高雄市議會報告。高雄銀行設立於1982年1月13日，原名「高雄市銀行」，成立之始實收資本額僅4.5億元，高雄市府出資99.99%，至1994年1月1日更名為高雄銀行。

高雄銀行小檔案、高雄銀行EPS、高雄銀行大事紀 圖／經濟日報提供

為改善經營體質、強化財務透明度及提升競爭力，1998年5月18日股票上市，上市後隔年9月27日進行民營化，2001年5月31日獲財政部核准升格為全國性銀行。不過，高雄銀的資本規模在上市銀行股中不算大，上市初期股本還不到百億元，經過幾度現金增資與歷年盈餘轉增資後，資本額才突破百億元。

銀行擴張業務、追求獲利績效，規模與財務體質的加強相當重要，鄭美玲在2023年股東會改選後上任後，就針對資本強度與長期發展需要，擘劃高雄銀史上最大規模的現金增資，在高市府與其他主要民股支持下，今年3月完成50億元現金增資，增資幅度近四成，完成後有效提升資本適足率，更有能力擴大業務成長動能。

目前高雄銀實收資本額177.43億元，為預留日後成長的空間與需求，董事會通過將在5月24日股東常會提案修改公司章程，將額定資本額從200億元提升五成至300億元。

持續擴張據點 迎半導體商機

高雄銀行業務以國內市場為主，截至今年3月有40處經營據點，包含國際金融業務分行（OBU）在內，分行通路主要在高雄市有25家，屏東市及新竹市各一家，新北市及台南市各兩家，以及台中市、桃園市及台北市各三家。

鄭美玲指出，近年積極擴張中小企金放款，除深耕大高雄與南台灣半導體S廊帶商機，今年將增加新北市一家分行，預期可令雙北分行貢獻獲利占所有分行比重從目前27%再提升。

迎合國際重視ESG永續發展趨勢，以及高市府政策對ESG的重視，高雄銀也深耕綠色產業、發展綠色金融業務，包括綠色存款專案「專款專用」於融資予太陽光電、淨零碳排數位智能廠房專案及配合政策的永續融資案件，並委託第三方確信機構出具確信報告，以確保參與綠色存款的資金真正用於促進環境永續發展。

去年底高雄銀與怡和集團怡和綠電超商平台、南方電力、磐軒公司、雲豹能源科技等四家企業簽署綠電交易信託及綠色金融合作備忘錄（MOU），今年起鎖定南台灣產業綠電交易的金流與信託商機，並發揮金融影響力支持ESG與綠能發展。

綠電交易業務 提供信託機制

高雄銀強調，是國內少數提供綠電交易平台信託業務的金融機構，從各面向落實ESG政策，隨著綠電交易機制蓬勃發展，積極攜手綠電發電業者、綠電平台業者及用電戶，共創安全綠電交易生態圈。透過與綠電平台業者合作，建置綠電交易生態圈特色業務，提供綠電平台交易價金信託機制，以及綠電交易的金流管理，保障買賣雙方交易安全，同時掌握綠電授信戶的售電金流，確保還款來源。

鄭美玲指出，秉持「創造經營績效，建構優質高銀、穩健永續經營」為經營願景，除提升財務經營績效，並重銀行非財務績效永續發展價值的提升，將ESG內化為企業文化，具體落實永續發展。高雄銀去年將永續發展委員會提升為董事會層級的功能性委員會，由董事長擔任委員會召集人。

高雄銀榮獲2023年TCSA台灣企業永續報告獎「企業永續報告類」-銀獎；證交所公司治理中心公布的2023年第10屆公司治理評鑑結果，高雄銀在上市公司排名上升一個級距到6%至20%，於金融保險類排名上升二個級距至21%至40%；並多年入選「台灣高薪100指數」成分股。

在全球推動永續發展浪潮下，高雄銀強調以「公司治理」、「環境永續」、「責任金融」、「員工照護」及「社會公益」等五大目標，持續朝永續發展目標邁進。

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