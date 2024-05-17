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開發金公告大股東辜仲瑩持股 個人加三投資公司共逾6%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

「揪藏鏡人條款」今年5月10日實施，金融業持股5%以上但不到10%的大股東，即使持股法人未選任董事，其持股也全部「被掀牌」，開發金（2883）今天也首度依新規公告大股東辜仲瑩個人與其掌控的三家投資公司持股資料，合計持有開發金股票共計6.006%。

開發金目前尚未公布今年最新的十大股東名單，若與去年名單相較相較，這三家投資公司的持股比均略降，合計大約減少近0.5個百分點。

開發金公告，擔任開發金子公司開發資本董事長的辜仲瑩，個人持有開發金股票4,567張，持股比0.025%，與他直接相關的三家投資公司興文、景冠與景匯投資，持有開發金股票依序分別為約48萬張、44萬張、18萬張，持股比分別為2.608%、2.396%、0.977%，其中，景匯投資有選任開發金法人董事，另兩家則無。這三家投資公司去年都已位列開發金十大股東，其中，興文、景冠投資更分別高居開發金第一、第二大單一股東。

不過，一般被視為辜仲瑩外圍相關勢力，目前也是開發金法人董事的基捷投資、國亨化學，則未涵蓋在今天公告持股範圍，但是因為選任董事，和景匯投資一樣每月持股都會公告揭露。

股東 開發金

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