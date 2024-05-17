開發金公告大股東辜仲瑩持股 個人加三投資公司共逾6%
「揪藏鏡人條款」今年5月10日實施，金融業持股5%以上但不到10%的大股東，即使持股法人未選任董事，其持股也全部「被掀牌」，開發金（2883）今天也首度依新規公告大股東辜仲瑩個人與其掌控的三家投資公司持股資料，合計持有開發金股票共計6.006%。
開發金目前尚未公布今年最新的十大股東名單，若與去年名單相較相較，這三家投資公司的持股比均略降，合計大約減少近0.5個百分點。
開發金公告，擔任開發金子公司開發資本董事長的辜仲瑩，個人持有開發金股票4,567張，持股比0.025%，與他直接相關的三家投資公司興文、景冠與景匯投資，持有開發金股票依序分別為約48萬張、44萬張、18萬張，持股比分別為2.608%、2.396%、0.977%，其中，景匯投資有選任開發金法人董事，另兩家則無。這三家投資公司去年都已位列開發金十大股東，其中，興文、景冠投資更分別高居開發金第一、第二大單一股東。
不過，一般被視為辜仲瑩外圍相關勢力，目前也是開發金法人董事的基捷投資、國亨化學，則未涵蓋在今天公告持股範圍，但是因為選任董事，和景匯投資一樣每月持股都會公告揭露。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言