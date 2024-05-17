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元大金十大股東名單出爐 元大馬家穩定持股逾兩成

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大金控。 圖/元大金控提供
元大金控。 圖/元大金控提供

元大金控（2885）十大股東名單日前揭露，吸引主權基金新加坡政府以及富邦人壽、國泰台灣ESG永續高股息ETF等三大機構法人買盤近一年大買元大金至少超過13.2萬張。元大金大股東元大集團馬家則是在元大金股價頻創新高下，仍維持穩定持股兩成以上，在金控股中屬於大股東持股集中度高的前段班，提供股價與籌碼穩定支撐，也象徵大股東對公司營運前景信心十足。

元大金控大股東元大集團馬家掌控的投資公司，在富邦人壽與新進十大的國泰台灣永續高股息ETF大幅加碼後，原本有多達五家投資公司位列前十大股東，結果其中一家持股2.04%的騰達投資今年被擠出十大榜單外，其餘四家投資公司包括尊爵、元宏、元翔、裕陽等，則是持股維持穩定沒有變化，尊爵仍高居元大金最大單一股東，持股3.54%，其次為元宏投資持股2.92%，居元大金第三大單一股東。

另外，根據最新資料，元大集團馬家相關的多家投資公司與機構等合計，則是控有元大金股權超過兩成，約20.5%，在各金控中的大股東持股比集中度屬前段班，集中且穩定。

元大金控 股東

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