快訊

代賴清德赴台大醫探望5受傷立委 潘孟安：譴責暴力不宜再進行議事

立院淪格鬥場…國會改革法表決吵吵鬧鬧 朝野已5位立委掛彩送醫

告別40年監理生涯 黃天牧：盼金管會更有韌性迎挑戰

中央社／ 台北17日電

金管會主委黃天牧將卸下4年主委職務，告別40年金融監理生涯。他今天在歡送會表示，希望未來金管會更有韌性面對挑戰、更加強組織協調合作，有更具國際觀的視野規劃金融監理政策。

新內閣將於5月20日上任，黃天牧在內部歡送會透露心中充滿不捨，心情如「恰似你的溫柔」歌詞，「難以開口道再見，就讓一切走遠」，並罕見落淚。

黃天牧說，有人說過人生最大的幸福有2種，一種是一件事情做了1年、10年，直到40年，仍覺得這是自己要做的事，另一種是當自己在做這些事的時候，一轉身發現有很多人與自己同行，他對金管會職員多年來一起為台灣金融市場的努力感念在心。

黃天牧指出，金融監理工作絕對不雲淡風輕，在承平時期，金融市場穩定、資本市場運作正常，社會不會感受到金融監理的貢獻及努力；但當重大金融問題或危機發生，導致金融市場紊亂不安或消費者、投資人權益受重大影響，金融監理人員往往會因無法預為防範或妥善處置金融問題，承受社會嚴厲的批判及抨擊。

黃天牧感性表示，監理官的宿命是，金融監理的成功是隱性的、失敗卻是外顯的，評估金融監理績效不對稱的特質，在國際間是共同的現象，金融監理官之所以仍願投入這份高度專業及壓力沉重的工作，都是使命感及榮譽心所致。

他希望經過4年改革後，未來金管會有更堅實的集體韌性面對挑戰、組織文化更加強協調合作，有更具國際觀的視野規劃金融監理政策。

黃天牧說，在4年主委任期間，他秉持「不畏懼、不討好、當仁不讓、為所當為」的信念推動政策，回想40年前踏入財政大樓時的生澀，20年前進入板橋車站大樓時的期待，整整40年金融監理生涯，如今「山頭斜照卻相迎，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。

金管會 黃天牧

延伸閱讀

陳彥良轉任副主委 這1家金控成金管會人才搖籃

中信金擬併京城銀？黃天牧與中信金都表示不予置評

黃天牧：已致電祝賀彭金隆並安排交接 交接前說「如釋重負」還太早

傳謝長廷任司法院長 賴士葆：我差點從椅子摔下來

相關新聞

元大金十大股東名單出爐 元大馬家穩定持股逾兩成

元大金控（2885）十大股東名單日前揭露，吸引主權基金新加坡政府以及富邦人壽、國泰台灣ESG永續高股息ETF等三大機構法...

壽險業績回溫 前四月新契約保費、續年度保費、總保費收入「三增」

壽險業業績明顯回溫，今年前四月，壽險新契約保費、續年度保費與總保費收入全數較去年同期增長。

中信金高層人事換血 辜仲諒重返董事會、吳一揆接金控副董

中信金（2891）17日召開臨時董事會，通過改派仲遠投資股份公司法人董事代表人，改由中信慈善基金會董事長辜仲諒出任...

傳中信金大股東辜仲諒今日將重返董事會

市場傳出，中信金將在今日改派法人董事，大股東辜仲諒和前中信金控總經理吳一揆將雙雙被改派為法人董事，隨即中信金將召開董事會...

傳辜仲諒今將重返中信金董事會 中信金：無法評論

中信金（2891）大股東辜仲諒傳出將在17日重返中信金控，將以法人董事代表身分，出席中信金控董事會...

壽險資金走鋼索2／長照收益差 不如直接投資股票？壽險資金錢進長照觀察這3點

台灣明年將邁入超高齡社會，國人對於長照等高齡照顧產業明顯有「剛性需求」，也亟需大規模資金投入，何以政府喊了壽險業入長照多年，長照機構還是等不到壽險資金，到底問題出在哪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。