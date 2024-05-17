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開發金旗下凱基證券營運長趙熙請辭 發言人黃尹亭接任

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

開發金控（2883）子公司凱基證券營運長趙熙請辭，其發言人職務將由凱基證券財務長黃尹亭接任，即日生效。據悉，趙熙請辭生效日落在8月，最近休假中，但趙熙擔任的營運長、發言人以及凱基證海外轉投資KGI Asia Limited董事等職務，凱基證券均先行做調整，以利交接。

開發金控今天傍晚公告，子公司凱基證券高層人事異動，現任凱基證營運長兼發言人趙熙職務調整，趙熙並請辭KGI Asia Limited自然人董事。據透露，趙熙已經請辭將離開凱基證券，因此公司發言人變動調整由黃尹亭接任，至於營運長一職則是暫時空缺未補實。

據指出，趙熙最近在休假，但休假完仍會上班，請辭時間約落在8月。趙熙是在2021年4月到任凱基證券擔任營運長，根據凱基證券官網資料，趙熙歷任富國銀行、德意志銀行、渣打銀行等國際金融機構。

凱基證 渣打銀行 開發金控

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