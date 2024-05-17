國泰世華CMA計畫20周年 培育金融菁英逾500人

國泰世華銀行（2882）儲備幹部（CMA）計畫，今年邁入第20年，為國內最具歷史的銀行儲備幹部計畫之一，國泰世華CMA已孕育逾500名金融專業人才。

該計畫為CMA們打造專屬的多部門輪調、導師制度以及多元課程培訓，廣受各界好評，每年吸引大量求職者投遞報名，平均錄取率約1%。

今年為歡慶計畫推出20周年，特地舉辦「一起放閃」分享會，邀請百位參與過CMA計畫的同仁齊聚一堂，以「一張照片」分享職涯中最有感的時刻 ，並由國泰世華銀行董事長郭明鑑擔任神秘嘉賓驚喜現身，勉勵同仁持續教學相長。

國泰世華CMA計劃重視「跨域」經驗累積，包含「跨產品」、「跨流程」、「跨專業領域」以及「 跨地域」等面向。CMA培訓的前兩年將赴四個單位歷練，在專屬導師帶領下，深入了解商品企劃到實際銷售的流程、累積專業知識並培養決策思維。

計畫結訓後則依個人職涯發展藍圖與意願進行派任 ，且派任地區不限海內外。

根據統計，國泰世華歷屆CMA有逾八成具跨專業領域的工作經驗，約四分之一有海外工作經驗，足跡遍布亞洲七個國家（中國大陸、越南、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、寮國）。而在豐富的職涯歷程下，目前在職的CMA中，每五人就有一位擔任主管職。

CMA計畫20周年，除了內部的「一起放閃」分享會，國泰世華也舉辦開放學生報名的「就耀你」MA分享活動，展現「傳承」與「分享」的企業文化。現場除了主管的經驗分享，更將所有報名的學生分成8人小組，每組分派一位CMA，近距離與學生進行小組對談，議題從工作上的酸甜苦辣、到職涯發展的規劃。

一位就讀台北大學的謝同學表示，活動很有幫助，不論是開始的主管分享或是圓桌討論，都能讓大家心中所有的問題得到答案。

國泰世華CMA計畫的誕生，即是期望為金融業培養具宏觀視野的人才，不同於關注單點式的專業培訓，而是結合市場契機、個人特質與興趣，為同仁規劃專屬的職涯發展藍圖。

國泰世華銀行副總經理陳呈祿表示，銀行的業務面向非常廣，各部門需求重點不同，透過多單位的歷練培訓，培養同仁更全面的決策思維。以自己的經驗來說，在參與CMA計畫後，就曾在財富管理、綜合企劃、廣告等部門服務過，在經管人資部推行「開放式辦公環境」與「居家辦公」等多項創新制度時，就更能體會過去的歷練，皆有助於加速對單位的了解、找到團隊協作的方式、發展並推動彈性制宜的措施。

重視人才培育的國泰世華，除推動CMA計畫打造儲備幹部，另還有金融交易人員、RM、數位人才等多元育才計畫。

陳呈祿說，「近年我們積極推動DEI理念，透過多樣的培育設計，輔以彈性的福利制度、友善的工作場域，期能為支持同仁帶來正面助益，並在透明、平等、共融的職場環境裡發光發熱，享受幸福職涯生活」。 國泰世華舉辦開放學生報名的「就耀你」MA分享活動，展現「傳承 」與「分享」的企業文化。圖/國泰世華銀行提供

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