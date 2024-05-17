快訊

台中傳溺水意外！19歲高三生河堤嬉戲落水 無呼吸心跳急救中

議場大混戰！藍白聯手拚國會改革今立院三讀 韓國瑜出招採舉手表決

美元反彈 新台幣貶8.6分收32.206元

中央社／ 台北17日電

美元指數反彈，亞洲貨幣今天多數承壓，台股小跌作收，新台幣也同步走弱，新台幣兌美元今天收在32.206元，貶8.6分，終結連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為15.185億美元。

台股連4天創歷史新高後今天呈現拉回整理，台股終場指數下跌45.79點，收在21258.47點，跌幅0.21%，成交金額新台幣4155.79億元。三大法人今天同步買超，合計買超93.79億元。

外匯交易員表示，台股今天漲多拉回，美元指數反彈下，帶動新台幣走貶，出口商也趁機進場拋匯，不過力道有限；新台幣兌美元今天開盤價為32.18元，最高32.18元、最低32.249元，最後收在32.206元。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值2.07角，升幅達0.64%，週線由黑翻紅。

外匯交易員表示，今天亞洲貨幣明顯承壓，新台幣走弱，呈狹幅震盪整理，短期新台幣是否有機會站上32元大關，仍要關注美元與台股走勢而定。

台股 新台幣

延伸閱讀

蔡政府執政台股上漲1.6倍 竟有264檔個股沒漲到

蔡政府期間台股上漲1.6倍 這檔最給力上漲4倍貢獻指數逾5000點

蔡英文執政八年台股業績分析師說讚 AI大趨勢萬事具備最怕欠這東風

6月台股期指跌36點

相關新聞

中信金高層人事換血 辜仲諒重返董事會、吳一揆接金控副董

中信金（2891）17日召開臨時董事會，通過改派仲遠投資股份公司法人董事代表人，改由中信慈善基金會董事長辜仲諒出任...

壽險業績回溫 前四月新契約保費、續年度保費、總保費收入「三增」

壽險業業績明顯回溫，今年前四月，壽險新契約保費、續年度保費與總保費收入全數較去年同期增長。

傳中信金大股東辜仲諒今日將重返董事會

市場傳出，中信金將在今日改派法人董事，大股東辜仲諒和前中信金控總經理吳一揆將雙雙被改派為法人董事，隨即中信金將召開董事會...

傳辜仲諒今將重返中信金董事會 中信金：無法評論

中信金（2891）大股東辜仲諒傳出將在17日重返中信金控，將以法人董事代表身分，出席中信金控董事會...

壽險資金走鋼索2／長照收益差 不如直接投資股票？壽險資金錢進長照觀察這3點

台灣明年將邁入超高齡社會，國人對於長照等高齡照顧產業明顯有「剛性需求」，也亟需大規模資金投入，何以政府喊了壽險業入長照多年，長照機構還是等不到壽險資金，到底問題出在哪？

壽險資金走鋼索3／港口、機場、高速公路都可證券化 這些事做好 錢會留在台灣

壽險資金海外投資比重日益攀升，到今年2月底高達七成，每100元就有70元投資國外，是16年前的2倍多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。