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台灣第一 國泰人壽奪下「全球十大最強保險品牌」第二名

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國際品牌顧問公司Brand Finance日前公布，國泰人壽勇奪「全球十大最強保險品牌(Top 10 Strongest Insurance Brands)」第二名，為台灣唯一入選之保險公司；同時近期也揭曉「2024 年全球百大最有價值保險公司品牌(Insurance 100 2024)」排行榜，國泰人壽是唯一連續10年入榜之台灣保險公司，全球排名更升至第29名，持續穩居台灣第一。

Brand Finance本次評比，國泰人壽的品牌價值(Brand Value)上看1,600億元，相較前次上升9%。除計算品牌價值，Brand Finance亦依據行銷投資、利害關係人權益和業務績效等面向計分，進一步評比各家保險公司的品牌實力(Brand Strength)，國壽品牌實力升至AAA等級，且BSI(品牌強度指數；Brand Strength Index)上升4.1分來到87.7分，於品牌認知、品牌偏好、推薦可能性等面向，皆獲亮眼成績。

國泰人壽在「全球十大最強保險品牌(Top 10 Strongest Insurance Brands)」的排名，今年更躍升到第2名，顯示全方位公司經營的優異表現。除國際評比獲亮眼成績，國壽營運績效亦有目共睹，去(2023)年為台灣唯一初年度保費收入(FYP)突破千億大關的壽險業者，穩居FYP四連霸的佳績。

國泰人壽守護全台近800萬位保戶，肩負近2000萬張保單的責任；為聆聽客戶的回饋，自2016年導入NPS(Net Promoter Score，淨推薦分數，代表客戶願意為其他人推薦該公司的指數)，為國內首家導入業者。據最新調查顯示，國泰人壽2023年NPS高達35.1%，連續四年正成長，且獲得98.8%整體客戶滿意度。

此外，國泰人壽的永續作為，亦獲得國際的高度肯定；獲選投資人議程「投資人氣候行動計畫」(Investor Climate Action Plans)最新標準的最佳實踐案例，更是首批加入「Nature Action 100」倡議的參與者，一起保護地球的生態系。年度盛事「步步攻億走」也邁入第三屆，國壽訂下600億步的目標，允諾達標後將提供700萬元基金，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動。

保險 國泰人壽

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