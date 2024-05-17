南山產物網路投保車體險 不用等待人工線上即時核保
一般來說，民眾透過網路投保車體險時，線上提交資料後仍需等待人工審核，核保後才能確定是否需要勘車及繳費完成投保，南山產物網路投保即日起推出乙式、丙式及丙式限額等三種方案的「車體險 」與「汽車竊盜損失保險」線上自動核保服務。
南山產物網路投保透過系統自動串接關貿網路平台與監理站，自動檢核保車前一年的車險承保內容與車籍資料，節省人工審核等待時間，在線上即進行自動核保，直接確認可加保之車體險，即便是假日投保，保戶也無須耗時等待人工審核，提供保戶24小時線上即時車體險投保。
為了替保戶省去查看行照才能填寫車籍資料的不便性，南山產物網路投保也串接監理站系統，民眾只要填寫車主資料及車牌，就會自動顯示廠牌、引擎號碼、出廠年月、發照日期等車籍資料，不僅方便客戶輸入車籍資料，更確保資訊正確性。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言