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南山產物網路投保車體險 不用等待人工線上即時核保

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
南山產物推出網路投保車體險，系統自動串接取得車籍資料，無須等待人工審核，24小時線上即時核保 。圖/資料照片
南山產物推出網路投保車體險，系統自動串接取得車籍資料，無須等待人工審核，24小時線上即時核保 。圖/資料照片

一般來說，民眾透過網路投保車體險時，線上提交資料後仍需等待人工審核，核保後才能確定是否需要勘車及繳費完成投保，南山產物網路投保即日起推出乙式、丙式及丙式限額等三種方案的「車體險 」與「汽車竊盜損失保險」線上自動核保服務。

南山產物網路投保透過系統自動串接關貿網路平台與監理站，自動檢核保車前一年的車險承保內容與車籍資料，節省人工審核等待時間，在線上即進行自動核保，直接確認可加保之車體險，即便是假日投保，保戶也無須耗時等待人工審核，提供保戶24小時線上即時車體險投保。

為了替保戶省去查看行照才能填寫車籍資料的不便性，南山產物網路投保也串接監理站系統，民眾只要填寫車主資料及車牌，就會自動顯示廠牌、引擎號碼、出廠年月、發照日期等車籍資料，不僅方便客戶輸入車籍資料，更確保資訊正確性。

保險 監理站 竊盜

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