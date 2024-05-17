壽險業績回溫 前四月新契約保費、續年度保費、總保費收入「三增」
壽險業業績明顯回溫，今年前四月，壽險新契約保費、續年度保費與總保費收入全數較去年同期增長。
壽險公會17日公布，今年前四月，壽險業新契約保費收入（FYP）合計為2,391.68億元，較去年同期增加12.7%；續年度保費合計5,062.17億元，年增6.2%，總保費收入合計7,453.85億元，年增8.2%。
就新契約保費而言，壽險1,670.92億元，占新契約保費的69.9%，較去年同期增加16%。
傷害險44.22億元占新契約保費收入的1.8%，年增10%；健康險148.50億元占新契約保費收入的6.2%，較去年同期增加20.2%。
年金險則是528.04億元，占新契約保費收入的22.1%，較去年同期增加1.9%。
今年前四月，傳統型保單新契約保費為1,587.47億元，年增19%，投資型保單新契約保費804.21億元，年增2%。
以各個通路業績來看，新契約保費2,391.68億元，壽險公司本身行銷體系1,017.39億元占42.54%；銀行經代保代通路964.22億元占40.32%；傳統保險經紀人、保險代理人僅410.06億元占17.15%。
若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.63：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。
依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。
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