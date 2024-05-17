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玉山首創「消費碳足跡計算器」讓卡友掌握消費碳足跡

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行長期致力永續發展，繼首創玉山銀行支付碳帳戶，與悠遊卡公司合作提供搭乘大眾運輸工具減碳資訊後，即日起進一步推出「消費碳足跡計算器」，讓玉山卡友掌握每筆消費碳足跡，將節能減碳融入日常消費生活實踐中。

有別於目前市面上的消費碳足跡查詢功能，玉山銀行為國內首家「自建碳排計算器」之銀行，主要有三大特色，第一為結合台灣碳排數據，不僅採用國外消費碳足跡資料庫為基礎，更納入台灣產業碳排資料，貼近民眾日常消費碳足跡；第二以「碳強度」作為指標，揭露每1元消費產生之平均消費碳足跡資訊；第三為適用於所有玉山銀行信用卡與簽帳金融卡，玉山卡友僅需透過玉山Wallet App開通支付碳帳戶消費碳足跡計算器功能，即可查詢玉山信用卡及簽帳金融卡每筆消費的碳足跡，讓卡友了解日常消費生活低碳商店類型，進而引導低碳消費行動。

此外，玉山Wallet App新推出愛心捐款服務功能，以點數變愛心為主軸，讓玉山卡友可使用紅利點數捐贈於指定公益團體。愛心捐款提供婦幼關懷、高齡照護、兒少照護、動物保護等各層面的捐款服務，合作對象包含中華民國保護動物協會狗來富專案、喜憨兒社會福利基金會打造熱愛餅計畫等捐款專案，讓卡友可以簡易便利地發揮愛心，讓愛傳遞到台灣的每一個角落。

玉山銀行邀請卡友共同響應低碳消費行動，即日起至2024年5月31日玉山支付碳帳戶的大眾運具減碳紀錄達20筆，即贈100元悠遊付回饋金；另歡慶玉山Wallet App愛心捐款服務全新上線，首次單筆捐款金額達200元以上贈紅利點數100點，期望藉由生活化的日常生活消費場景，鼓勵更多卡友參與ESG行動，一同發揮永續正效益。

捐款 消費 玉山銀行

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