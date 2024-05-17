東元24日改選董事 邱純枝：希望囊括全數11席
機電大廠東元董事長邱純枝今天表示，24日股東會改選7席董事和4席獨立董事，希望公司派「11席全數獲選」，此次外資法人對東元改選董事意見「相對單純」，公司尊重非公司派「未來東元」團隊的看法。
東元下午舉行法人說明會，邱純枝會後接受媒體短暫採訪，聚焦24日股東會改選11席董事議題。
邱純枝笑說，「下週結果就知道啦」，記者提問是否有信心獲最高票連任，邱純枝笑著重申，「答案還是順其自然」、「當選就好」，但她也進一步吐露，「希望是11席全數獲選」。
對於非公司派「未來東元」近日提出對公司營運的見解，邱純枝表示，每位股東都有權利抒發對東元公司未來發展的看法和期待，「未來東元」相關主管也負責東元環境、社會與公司治理（ESG）以及產品創新的業務，公司尊重「未來東元」的意見，最終仍以多數股東意見為主。
邱純枝表示，過去3年「未來東元」也有代表在董事會裡，董事會是開放平台，董事們可以各抒己見，其代表也相當清楚公司的營運狀況，但過去3年，好像也沒聽到相關代表的意見與想法，不過這段期間再提，公司仍相當尊重，會進一步參考。
談到董事候選人包括18日辭職生效的台灣金控董事長沈榮津、以及即將辭任的中信商業銀行董事長利明献，邱純枝指出，這兩名董事候選人對東元重電和能源業務相當熟稔，若加入東元董事會，有助調整公司未來營運方向。
觀察外資持股比重，邱純枝說明，外資持股東元比重「仍有兩位數百分比」，這次外資法人對東元改選董事意見「相對單純」，且散戶成為東元股東的人數增加。
東元公司派此次提名包括邱純枝等7席董事候選名單，以及4席獨立董事提名人選；東元非公司派、菱光科技董事長黃育仁陣營，提出4席董事和4席獨立董事候選人名單。
根據東元第1季財報和2023年報資料，大股東寶佳資產管理對東元持股比重約17.45%，華新麗華持股比重10.8%，寶佳關係企業嘉源投資持股占比5.29%，合遠國際投資占比2.36%，菱光科技持股約2.87%，東光投資占比約1.5%。
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