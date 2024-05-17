快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

東元24日改選董事 邱純枝：希望囊括全數11席

中央社／ 台北17日電

機電大廠東元董事長邱純枝今天表示，24日股東會改選7席董事和4席獨立董事，希望公司派「11席全數獲選」，此次外資法人對東元改選董事意見「相對單純」，公司尊重非公司派「未來東元」團隊的看法。

東元下午舉行法人說明會，邱純枝會後接受媒體短暫採訪，聚焦24日股東會改選11席董事議題。

邱純枝笑說，「下週結果就知道啦」，記者提問是否有信心獲最高票連任，邱純枝笑著重申，「答案還是順其自然」、「當選就好」，但她也進一步吐露，「希望是11席全數獲選」。

對於非公司派「未來東元」近日提出對公司營運的見解，邱純枝表示，每位股東都有權利抒發對東元公司未來發展的看法和期待，「未來東元」相關主管也負責東元環境、社會與公司治理（ESG）以及產品創新的業務，公司尊重「未來東元」的意見，最終仍以多數股東意見為主。

邱純枝表示，過去3年「未來東元」也有代表在董事會裡，董事會是開放平台，董事們可以各抒己見，其代表也相當清楚公司的營運狀況，但過去3年，好像也沒聽到相關代表的意見與想法，不過這段期間再提，公司仍相當尊重，會進一步參考。

談到董事候選人包括18日辭職生效的台灣金控董事長沈榮津、以及即將辭任的中信商業銀行董事長利明献，邱純枝指出，這兩名董事候選人對東元重電和能源業務相當熟稔，若加入東元董事會，有助調整公司未來營運方向。

觀察外資持股比重，邱純枝說明，外資持股東元比重「仍有兩位數百分比」，這次外資法人對東元改選董事意見「相對單純」，且散戶成為東元股東的人數增加。

東元公司派此次提名包括邱純枝等7席董事候選名單，以及4席獨立董事提名人選；東元非公司派、菱光科技董事長黃育仁陣營，提出4席董事和4席獨立董事候選人名單。

根據東元第1季財報和2023年報資料，大股東寶佳資產管理對東元持股比重約17.45%，華新麗華持股比重10.8%，寶佳關係企業嘉源投資持股占比5.29%，合遠國際投資占比2.36%，菱光科技持股約2.87%，東光投資占比約1.5%。

東元 股東會

延伸閱讀

中信金召開董事會！辜仲諒回任董事 吳一揆任副董事長

傳辜仲諒今將重返中信金董事會 中信金：無法評論

東元改選…外資挺公司派 17日法說揭露營運概況

東元Q1營運探底 逐季看增

相關新聞

中信金高層人事換血 辜仲諒重返董事會、吳一揆接金控副董

中信金（2891）17日召開臨時董事會，通過改派仲遠投資股份公司法人董事代表人，改由中信慈善基金會董事長辜仲諒出任...

壽險業績回溫 前四月新契約保費、續年度保費、總保費收入「三增」

壽險業業績明顯回溫，今年前四月，壽險新契約保費、續年度保費與總保費收入全數較去年同期增長。

傳中信金大股東辜仲諒今日將重返董事會

市場傳出，中信金將在今日改派法人董事，大股東辜仲諒和前中信金控總經理吳一揆將雙雙被改派為法人董事，隨即中信金將召開董事會...

傳辜仲諒今將重返中信金董事會 中信金：無法評論

中信金（2891）大股東辜仲諒傳出將在17日重返中信金控，將以法人董事代表身分，出席中信金控董事會...

壽險資金走鋼索2／長照收益差 不如直接投資股票？壽險資金錢進長照觀察這3點

台灣明年將邁入超高齡社會，國人對於長照等高齡照顧產業明顯有「剛性需求」，也亟需大規模資金投入，何以政府喊了壽險業入長照多年，長照機構還是等不到壽險資金，到底問題出在哪？

壽險資金走鋼索3／港口、機場、高速公路都可證券化 這些事做好 錢會留在台灣

壽險資金海外投資比重日益攀升，到今年2月底高達七成，每100元就有70元投資國外，是16年前的2倍多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。