快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

中信金召開董事會！辜仲諒回任董事 吳一揆任副董事長

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒。本報資料照片
中信慈善基金會董事長辜仲諒。本報資料照片

中信金今日下午公告，仲遠投資、宜詮投資法人董事分別由中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金前總經理吳一揆出任，之後已由中信金董事會完成改選，由吳一揆出任副董事長，外傳多時的兩大人事案，今日終於底定。

此外，中信銀行今日亦召開董事會，受理中信銀董事長利明献所提出的辭呈。利明献在下周東元電機的股東常會全面改選之後，將可望獲選新任董事長，今日中信銀董事會也因此召開受理他的辭任，董事長缺將先由中信銀副董事長詹庭禎來代理。

在今日中信金召開董事會之前，中信金的兩大法人股東仲遠投資、宜詮投資，亦將原法人代表陳春克、許舒博，分別改派為辜仲諒、吳一揆，之後辜仲諒和吳一揆都參與中信金董事會，並由中信金董事會完成推選吳一揆為金控副董事長的程序，這也是歷經17年又5個多月之後，辜仲諒終於重返中信金董事會。

外傳辜仲諒會出任中信金董事長，不過據了解，目前辜仲諒並無此構想，中信金董事長仍將由顏文隆擔任，而辜仲諒專注的，則是兩大面向，一是推展中信金的五大公益，另一則是以中信金董事身份，參與民間經貿組織來協助推展台灣的對外經貿交流。辜仲諒近期將代表中信金參加三三會等經貿組織，協助政府推展經貿外交。

據指出，辜仲諒回到中信金擔任董事之後，本身就是中國信託慈善基金會董事長的他，將透過金控董事的身份，與各子公司之間更密切合作關於慈善、運動、反毒、藝文、教育等五大公益，除此之外，過去中信金創辦人辜濓松透過參與三三會等民間組織，積極參與對外經貿外交，辜仲諒出任中信金董事之後，至少也能因此而取得擔任民間經貿組織理事的資格，將可進而傳承父親的志業，透過參與民間組織來積極參與對外經貿交流，協助政府推展經貿外交，把中信金這塊自從辜濓松逝世之後已斷線多年的領域重新補起來。

對於吳一揆出任中信金副董事長，相關人士則表示，過去吳一揆任總經理期間，就已交出亮眼的營運成績，深獲顏文隆倚重，如今考量他的家庭因素已結束，顏文隆也希望再借重吳的經驗，因此延攬他回來中信金，並支持他選任副董事長，日後將成為顏的重要左右手。

除了上述人事案已底定，利明献同時也擔任中信銀行美國子行的控股公司和美國子行的董事長，這兩項職務，目前外傳由台灣人壽董事長鄭泰克兼任。

中信金 吳一揆 辜仲諒

延伸閱讀

傳辜仲諒今將重返中信金董事會 中信金：無法評論

近期賺賠都超過百萬…今天賺206萬多！ 金融股肥羊：若中信金跌至34元想借錢炒股

中信金（2891）股價飆還能買嗎？不敗教主揭：為何過去股利差為何堅持存它！

金融股群體走揚 中信金創下19年新高

相關新聞

中信金高層人事換血 辜仲諒重返董事會、吳一揆接金控副董

中信金（2891）17日召開臨時董事會，通過改派仲遠投資股份公司法人董事代表人，改由中信慈善基金會董事長辜仲諒出任...

壽險業績回溫 前四月新契約保費、續年度保費、總保費收入「三增」

壽險業業績明顯回溫，今年前四月，壽險新契約保費、續年度保費與總保費收入全數較去年同期增長。

傳中信金大股東辜仲諒今日將重返董事會

市場傳出，中信金將在今日改派法人董事，大股東辜仲諒和前中信金控總經理吳一揆將雙雙被改派為法人董事，隨即中信金將召開董事會...

傳辜仲諒今將重返中信金董事會 中信金：無法評論

中信金（2891）大股東辜仲諒傳出將在17日重返中信金控，將以法人董事代表身分，出席中信金控董事會...

壽險資金走鋼索2／長照收益差 不如直接投資股票？壽險資金錢進長照觀察這3點

台灣明年將邁入超高齡社會，國人對於長照等高齡照顧產業明顯有「剛性需求」，也亟需大規模資金投入，何以政府喊了壽險業入長照多年，長照機構還是等不到壽險資金，到底問題出在哪？

壽險資金走鋼索3／港口、機場、高速公路都可證券化 這些事做好 錢會留在台灣

壽險資金海外投資比重日益攀升，到今年2月底高達七成，每100元就有70元投資國外，是16年前的2倍多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。