遠銀樂齡理財學苑 邀客戶高雄減碳輕旅行

遠東商銀（2845）關注樂齡議題，4月起在高雄推出「遠銀樂齡理財學苑」，透過為期三個月的系列課程，陪伴樂齡客戶學習成長，秀出精彩自我。

遠東商銀自2018年起每年與元智大學攜手舉辦「 遠銀樂齡理財學苑」，今年由元智大學終身教育部主任吳相勳講授「綠色消費課程」揭開序幕，再由遠東商銀高資產專家團隊分享「信託傳承講座」。

另外「在地走讀減碳」輕旅行，由遠東商銀總經理周添財、個人金融事業群副總經理張小倩為首，在資深國際領隊、旅遊達人馬繼康的走讀導覽中，陪伴近50名壯世代VIP客戶徒步走訪高雄燈塔、港口砲台、舊火車站和駁二特區，親身感受海港城市深厚的歷史文化底蘊，再次認識高雄之美。

這項「遠銀樂齡理財學苑」邁入第七屆，已逐漸成為遠東商銀樂齡客戶每年期待參加的重頭戲之一。遠東商銀總經理周添財表示，過去「遠銀樂齡理財學苑」曾至台北、台中、高雄等地開辦，深獲客戶好評及肯定，近二年更將課程與永續接軌，從環保永續觀念建立到實際舊衣重製，再到最後走秀成果發表，客戶皆能藉由系列課程獲得終身學習的樂趣。

去年創下高度討論聲量的「樂齡綠色時尚秀」加入本次課程中，由設計師吳日云於5月下旬帶領樂齡客戶進行「舊衣改造工作坊」，並於6月底推出高雄版的「樂齡綠色時尚走秀競賽」，讓客戶展現創意與活力，走上舞臺秀出最自信亮眼的自己。

商品推薦