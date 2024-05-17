中信金高層人事換血 辜仲諒重返董事會、吳一揆接金控副董

中信金（2891）17日召開臨時董事會，通過改派仲遠投資股份公司法人董事代表人，改由中信慈善基金會董事長辜仲諒出任。這也是辜仲諒闊別逾17年以來重返中信金。

另外，中信金同步公告，宜詮投資股份法人董事改派代表人，由原中信金控董事許舒博改派為中信金前總經理吳一揆，董事會並推選吳一揆擔任中信金控副董事長。相關人事案都在今日起生效。

中信金控下午公告法人董事代表人異動，宜詮投資股份有限公司與仲遠投資股份有限公司，原本代表人為許舒博以陳春克，今日分別改派為吳一揆與辜仲諒。此人事案等同宣布新的中信金高層重新異動換血。

據了解，中信金控希望借重辜仲諒長期公益貢獻，包括推動慈善、反毒、體育、教育與藝文，延續中信金控推動發展公益實力力量，據了解，辜仲諒目前沒有規劃出任中信金控董事長一職。據悉，辜仲諒近期將代表中信金控參加三三會(三三企業交流會)等經貿組織，協助政府推展經貿外交。

辜仲諒自2006年11月24日請辭中信金法人董事代表、中信金副董事長職務自動解任，辜仲諒在紅火案前審獲判無罪。

吳一揆身為中信金控前總經理，過去長期表現受到肯定，傳中信金希望能再次借重吳一揆能力，協助推動中信金控業務發展。

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