遠東銀樂齡理財學苑再升級 邀客戶高雄減碳輕旅行

遠東銀行（2845）長期關注樂齡議題，自2018年起每年與元智大學攜手舉辦「遠銀樂齡理財學苑」，2023年發表金融業首見環保新制服並舉辦「樂齡綠色時尚秀」，邀請樂齡客戶走上伸展臺，當時獲得熱烈迴響；今年將複製成功模式移師高雄當地，透過為期三個月的系列課程，陪伴樂齡客戶學習成長，秀出精彩自我。

自今年4月起，「遠銀樂齡理財學苑」由元智大學終身教育部主任吳相勳講授「綠色消費課程」揭開序幕，再由遠東銀高資產專家團隊分享「信託傳承講座」；日前甫落幕的「在地走讀減碳」輕旅行，由遠東銀總經理周添財、個人金融事業群副總經理張小倩為首，在資深國際領隊、旅遊達人馬繼康的走讀導覽中，陪伴近50名壯世代VIP客戶徒步走訪高雄燈塔、港口砲台、舊火車站和駁二特區，親身感受海港城市深厚的歷史文化底蘊，再次認識高雄之美。

遠東銀表示，今年邁入第七屆的「遠銀樂齡理財學苑」，年年課程精彩豐富，已逐漸成為遠東銀樂齡客戶每年期待參加的重頭戲之一。周添財表示，過去「遠銀樂齡理財學苑」曾至臺北、臺中、高雄等地開辦，深獲客戶好評及肯定，近兩年更將課程與永續接軌，從環保永續觀念建立到實際舊衣重製，再到最後走秀成果發表，客戶皆能藉由系列課程獲得終身學習的樂趣，並體會遠東銀想傳達財富管理「十樂」的樂益永續品牌精神。

為讓樂齡客戶一同實踐永續，遠東銀今年特別將去年創下高度討論聲量的「樂齡綠色時尚秀」加入本次課程中，由設計師吳日云於5月下旬帶領樂齡客戶進行「舊衣改造工作坊」，並於6月底推出高雄版的「樂齡綠色時尚走秀競賽」，讓客戶展現創意與活力，走上舞臺秀出最自信亮眼的自己。 遠銀樂齡理財學苑日前安排客戶進行高雄在地走讀減碳輕旅行。遠東銀行／提供

商品推薦