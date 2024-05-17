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中華信評：明台產險「twAAA」評等獲確認 展望「穩定」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評16日確認明台產物保險（明台產險）的保險公司財務實力評等與長期發行體信用評等為「twAAA」。評等展望為「穩定」。

明台產險的評等結果係反映：該公司擁有非常強健的資本與獲利能力、且因為已在台灣奠定良好的市場地位與企業基礎以及與日本母集團間的品牌關聯性而擁有令人滿意的品牌與知名度。

中華信評認為，明台產險為母集團中具高度策略性的成員，因此明台產險的評等結果亦因母集團對於該公司的強力支持而受惠。抵銷前述優勢的幾個因素包括：該公司與國際同業相比，業務集中在台灣產險市場且其地理分散性有限，以及資本規模較小，惟前述因素均為台灣產險業者的共同特性。

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