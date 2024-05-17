00940換股欽點金融股？京城銀、玉山金強勢上漲

00940今（17）日盤後公布換股名單，金融股中京城銀（2809）、玉山金（2884）表現強勢，京城銀盤中大漲逾4%，玉山金漲幅逾2%，先前法人指出，由於多檔高股息ETF預計5月陸續調整成分股，預期殖利率較高的中信金（2891）、玉山金，以及京城銀都可能被選入或維持成分股標的。

京城銀今年配發每股現金股息3元，以昨日收盤價60元計算，現金殖利率5%，玉山金每股配發1.4元股利，現金股利1.2元，股票股利0.2元，以昨日收盤價28.3元計，現金殖利率為4.2％。

金控公司去年獲利年增30%，且去年第4季其他權益改善超過5,000億元，帶動可分配盈餘回升，法人估算，截至目前，已公布12家金控每股現金股利平均年增77%。法人指出，多檔高股息ETF預計5月陸續調整成分股，因此殖利率較高的中信金、玉山金，以及京城銀，都可能被選入或維持成分股標的。

京城銀4月自結稅前盈餘5.12億元，稅後純益3.6億元，單月稅後純益較上月下滑4成多，比去年同月則是微幅增加，累計今年前4月稅後純益23.79億元，較去年同期大幅成長98%，累計前4月每股稅後純益（EPS）為2.14元。

主因為4月資本市場轉趨波動，美國降息預期不斷推遲，公債殖利率竄升，台股在4月也大幅震盪，財務操作也受市場波動影響，單月獲利也因此出現較大波動。

玉山金今年第1季稅後純益62.5億元為單季最高紀錄，4月獲利17.5億元，EPS為0.11元；累計前四月稅後純益80億元，較去年同期增加5.4%，亦創歷年同期最高，EPS為0.51元。主要子公司玉山銀行累計稅後純益72.6億元，較去年同期增加4.33%，玉山證券6.4億元，較去年同期大增79.64%。

玉山金第1季淨手續費收入62.4億元為單季新高，年增26.2%，其中財管淨手續費收入29.8億元同創單季新高，成長34.7%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長67.1%、9.9%、28.8%。