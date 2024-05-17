禁金融業碳抵換膨風永續 金管會訂指引6月底前上路

看準永續投融資當道，金融業常為自家商品或行為貼上綠色標籤。為防止金融業「漂綠」，金管會擬定參考指引草案，下週將開會蒐集業界意見，於第2季底前正式上路。此為金管會首度對防止金融業漂綠作出明確的監理原則宣示。

國際永續浪潮來襲，近年金融業常絞盡腦汁為自家商品或服務貼上「綠色」或「永續」標籤，以爭取投資人信任。為避免金融業僅表面綠、實際未真正落實永續，金管會出手擬定「金融機構防漂綠參考指引」草案，並將於21日開會蒐集業界意見。

根據中央社取得指引草案內容，未來本國金融機構永續聲明須落實5大原則，包括金控業、銀行業、證券業、期貨業、投信投顧業、保險業、票券業均須一體適用，海外分行及國際金融集團在台子公司亦要適用。

首先，永續聲明宜真實正確且有證據支持，禁止誇大對社會及環境正面影響，並應定期審視聲明正確性，與時俱進確保聲明仍具足夠證據支持並反映實際事實。

其次，永續聲明宜直接並易於理解，避免使用一般人難以明白的專業術語、模糊或籠統的語言，在金融業使用與永續相關的圖像、標誌或顏色時，要確保視覺元素與聲明具一致性，避免產生誤導。

舉例而言，某業者在基金銷售網頁放置綠色森林及地球圖片，上面載明「永續投資」文字，但網頁其實包括ESG基金及其他一般基金，該業者網頁圖像呈現即可能讓投資人誤以為網頁所有基金都均符合ESG，造成誤導，應調整。

第3，永續聲明內容宜完整衡平，不遺漏或隱藏重要訊息，金管會不樂見象徵性揭露及選擇性揭露，金融業在呈現永續正面訊息時，若同時存有可能對永續產生負面影響的訊息，應一併提供。

值得注意的是，金管會在此點原則下，明文列出金融業不宜僅以碳抵換宣稱具永續特徵。所謂「碳抵換」，即指金融業為抵銷所產生碳排而執行的行為，例如購買碳權。

金管會官員表示，企業應自己先減碳，減不下來的額度，才適合購買碳權進行碳抵減，這是國際共識，因此，金融業不宜僅以購買碳權等碳抵換行為，即宣稱為自身落實永續。

金管會舉例，某業者宣傳自家為綠色企業，為全球客戶提供過渡至淨零碳排的融資計劃，但該業者未說明自家其實同時還繼續為污染產業提供資金，即屬於宣傳資料隱藏負面重要訊息，另該業者減碳其實是採碳抵換，實際上可能釀投資人或消費者誤認業者對永續的努力。

第4，永續聲明涉及比較時，目的應是讓消費者或投資人能在資訊充足下作選擇，而非以打壓對手為目的，因此比較應公平且具可比性，金融業並應適時監控行銷行為，避免行銷噱頭出現與實際不符的情況。

舉例而言，有業者聲稱自家提供「最環保的綠色信用卡」，但沒有資訊支持其與所有綠色信用卡相比，如何對環境產生最正面影響，且該業者未提出證據支持其永續聲明、未明確解釋比較基礎等，即屬可能誤導消費者的行為。

金管會也明定，若金融業本身或提供的金融商品或服務僅符合法令要求最低標，聲明文字應避免誤導消費者或投資人以為金融業永續特徵優於同業。

第5，永續聲明宜確保符合永續規範，若使用外部永續資料，金融業應對資訊提供者進行盡職調查，並應進行風險監控確保投資決策確實符合永續聲明。

在永續管理上，金管會明定，金融業作出永續或綠色聲明前，董事會或高階管理階層應要求須經內部覆核或外部第三方機構驗證，並持續監督實際作為確實符合所作永續聲明；董事會並應要求建立定期檢視的內控或風管機制，監督公司將ESG納入營運及風險管理決策流程，配置充分人力和給予人員必要訓練。

官員說明，金管會推永續，會自鼓勵開始、再漸走到強制，對於金融業行銷推廣行為，現行各業別均已訂定法規或自律規範約束，只是在「漂綠」上，界線還不是那麼清楚，因此首訂指引，讓業者明確了解監理機關眼中的漂綠行為。待指引上路後，若後續評估有需訂定法規或自律規範，不排除進一步推進。

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