警訊！負擔能力過低 上班族月繳3.2萬占收入7成2 房貸壓力指數7.1

520新政府即將就任，全國上班族最期盼新任總統應該優先解決的兩大難題：長期薪資停滯不漲以及抑制國內過高的房價/房租，尤其近年房價飆漲一去不回頭，國人只能望屋興嘆，究竟上班族的買房壓力有多大？1111人力銀行2024上班族買房壓力調查顯示，33.4%上班族名下有房，每月需要繳交的房貸金額平均是32,167元，占受訪者平均月薪44,906元的72%，負擔能力明顯過低，浮現警訊。

1111人力銀行調查發現，33.4%上班族名下擁有房子，每月需要繳交的房貸金額平均是32,167元，占受訪者月薪44,906元的72%，負擔能力明顯過低，因而有高達51. 4%受訪者房貸壓力指數落在7分以上(滿分10)，而整體平均來到7.1分。

又觀察內政部2023年第4季全國住宅價格指數、房貸負擔率及房價所得比，全數創下新高，其中全國住宅價格指數達136.2，季增率與年增率皆呈現連續22季上漲，市場呈現「量價俱增」，說明愈晚買房只會愈加辛苦。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，實質經常性薪資平均43,099元，連續三年呈現負成長，而從本次調查可以看出，房貸支出占收入72%，說明房價上漲卻薪資停滯，呈現「難安居不樂業」，又根據內政部資料顯示，2023年第4季全國房價所得比攀至9.97倍新高，幾乎要不吃不喝將近10年才買得起房，尤以台北市房價所得比高達15.71居全台之冠，上班族的壓力指數恐將繼續攀升。

調查也指出，有66.6%受訪者雖然是無殼蝸牛，但其中有將近六成打算要購置房產，認為購屋意義在於有自己空間/生活隱私57.9%、不擔心老了居無定所53.6%、安全感有底氣42.2%、房屋可保值/增值40.8%以及剛性需求(結婚/生子)25.7%。

曾仲葳建議，房價居高不下，有購屋需求的上班族，需謹慎評估自身財務狀況及工作收入穩定度，每月房貸支出以不超過2分之1到3分之1為原則，避免因為還款壓力而影響生活品質，甚至淪為繳不起房貸的斷頭族，建議進場前多看、多比較，要找到「買得起」的房子並非難事。

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