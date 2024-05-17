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傳中信金大股東辜仲諒今日將重返董事會
市場傳出，中信金將在今日改派法人董事，大股東辜仲諒和前中信金控總經理吳一揆將雙雙被改派為法人董事，隨即中信金將召開董事會，不但辜仲諒本人將親自出席董事會，而且今日的董事會，還將完成副董事長的選任，由董事會共同推舉吳一揆為金控副董事長。
據指出，中信金今日將改派兩席法人代表，分別由辜仲諒和吳一揆取代現任董事陳春克和許舒博。此外，中信金也將有經營高層的人事搬風，由於中信銀董事長利明献在下周東元電機的股東常會進行全面改選之後，應可望獲選新任董事長，因此中信金的經營高層重組已先作安排，將由中信銀副董事長詹庭禎來代理，中信金總經理則仍由陳佳文擔任。
利明献原本也擔任中信銀行美國子行的控股公司和美國子行的董事長，這兩項職務則被安排由台灣人壽董事長鄭泰克兼任，中信銀也會在今日同步召開董事會，完成新的高層人事布局。中信金方面則對上述的人事消息，均表示無法評論。
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