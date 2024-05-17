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元大銀行響應公益 推廣數位防詐 打造便捷、有溫度金融友善場景

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行支持公益活動，在「2024台北科技盃愛地球公益路跑」中，宣傳「識詐、防詐、打詐」觀念。(元大銀行/提供)
元大銀行支持公益活動，在「2024台北科技盃愛地球公益路跑」中，宣傳「識詐、防詐、打詐」觀念。(元大銀行/提供)

隨著科技的迅速發展和金融服務數位化趨勢，元大銀行將公平待客、普惠金融視為核心原則。重視不同族群數位金融服務需求，時刻以客戶體驗回饋作為持續精進的養分，逐步完善並拓展全方位的金融友善服務，期消弭數位落差，增進社會大眾福祉。

元大銀行在2022年推出「元先生」智能客服，提供多項金融友善服務，如字體放大(縮小)、點擊式選單功能，針對弱勢族群較常關心之照護議題，規劃安養信託/身心障礙者信託問答暨相關線上申請服務，並提供「高齡化保險商品專區」資訊。接續於2023年12月，進階推出「真人文字客服」，與ATM自動化櫃員機服務結合，使用手機掃描ATM顯示屏中的「真人文字客服QR Code」，即可透過手機與線上的客服專員進行文字溝通，打造更便捷、貼近人性的金融友善場景。

元大銀行近年來不斷的透過各種場合活動、媒體通路，宣導新興的詐騙手法與特徵，將金融業務知識及防詐觀念，藉由簡單互動遊戲，在輕鬆問答之間傳遞防詐重要知識。元大銀行也相當重視高齡族群的交易管控與友善關懷，除在電子交易服務流程中提醒客戶留意詐騙，更以系統化的監測、加強驗證機制，達到即時發現可疑行為、攔阻異常交易。

隨著通訊軟體多元發展，元大銀行將國人最常使用的「LINE通訊軟體」結合銀行業務服務，致力提升金融交易安全。為響應公益活動，在「2024台北科技盃愛地球公益路跑」中，結合公益活動與數位防詐服務，將「識詐、防詐、打詐」觀念向民眾進行宣導。現在只要動動手指，完成綁定「元大銀行LINE官方帳號」，即可獲得個人專屬、24小時貼身秘書服務，不論是信用卡消費，還是帳戶交易動態，或是理財相關訊息，都可e手掌握。

元大 公益活動

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