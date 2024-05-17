快訊

LINE免費貼圖5款來了！流行語「問就是買」必下載 精品款爽用到年底

NONO性侵、猥褻多女噁問「大不大？」 檢起訴痛批：品行低劣

NBA／第四節一度領先50分 灰狼痛宰金塊搶七決生死

瀚亞印度溫度計：總理大選開跑 靜待外資回流激勵印度股市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
【瀚亞印度溫度計】總理大選開跑 靜待外資回流激勵印度股市（資料來源：ICICI PRUDENTIAL，2024/4）
【瀚亞印度溫度計】總理大選開跑 靜待外資回流激勵印度股市（資料來源：ICICI PRUDENTIAL，2024/4）

印度總理大選開跑，市場觀望情緒較濃厚，股市走勢呈現高檔震盪。瀚亞投信表示，當前正處選舉月份，經濟數據也小幅回落，但仍居長期高點，處高原震盪格局，而通膨數據持續回落，整體經濟穩健，靜待選舉結果出爐後，外資有望重新回流印股，進一步推升走勢。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年4月小幅回升，處「股債均衡配置區」，隨著股市評價上升，指標也逼近「加碼債券部位區」，當前投資人應合理均衡分配印度股票及債券的持有部位。

ICICI保誠資產管理表示，受惠於印度企業獲利穩健、印度經濟亮眼及全球股市高漲，印度股市4月多頭行情仍持續當中；印度央行利率政策會議按兵不動，顯示出對財年2025年的經濟成長持樂觀態度，市場情緒也相對高漲。

ICICI保誠資產管理表示，由於印度銀行業強勁的業務更新，類股也出現明顯地上漲，使投資人對印度金融股保持樂觀態度，資金簇擁下，激勵金融類股的走勢。

境內印度股票型基金規模最大的瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度企業獲利自2023年以來呈現穩健向上格局，首季財報優於預期比例以金融與汽車產業表現較為亮眼，市場也預估印度企業獲利將逐季增長，後市行情仍值得期待。

林庭樟表示，印度總理大選開跑，結果將在6月出爐，但因市場觀望情緒濃厚，4月PMI指數小幅回落，但仍居長期高點，整體印股盤勢呈現高檔震盪格局；今年印度股市上漲動能來自內資力量，外資則因選舉因素較保守，前四月資金呈現淨賣超現象，靜待選舉結果愈接近明朗階段，有望進一步吸引外資流入，推升走勢。

林庭樟接著說，美國通膨數據回落，提振對聯準會降息的期待，美元指數有機會回落，若有機會下跌至101水位，外資流入印度股市的動能也會較顯著；除此，受惠於食品與能源價格下跌，促成通膨數據持續回落，市場也預估今年印度央行有機會降息1碼，對股市帶來加分效果。

延伸閱讀

外貿協會強攻新南向 寫下佳績

至少16名斯里蘭卡退役軍人 參與俄烏戰爭陣亡

宏碁搶攻印度有成 PC 第1季躍升前三大品牌

印度總理莫迪提交競選文件 尋求聖城選區連任

相關新聞

金管會出招 堵App綁卡盜刷…將比照三大行動支付商模式

為防堵詐團利用百貨公司、或第三方支付（如LINE Pay）App做綁卡盜刷，金管會將比照三大行動支付商核驗綁卡門號模式，...

逾20億美元熱錢湧入匯市 新台幣兩天升2.95角

熱錢回來了。外資連兩日瘋狂匯入，激勵國內股匯雙雙暴衝，不僅台股收盤續創新高，新台幣匯率昨（16）日也勁升1.92角，收在...

傳中信金大股東辜仲諒今日將重返董事會

市場傳出，中信金將在今日改派法人董事，大股東辜仲諒和前中信金控總經理吳一揆將雙雙被改派為法人董事，隨即中信金將召開董事會...

傳辜仲諒今將重返中信金董事會 中信金：無法評論

中信金（2891）大股東辜仲諒傳出將在17日重返中信金控，將以法人董事代表身分，出席中信金控董事會，將是闊別逾17年以來...

壽險資金走鋼索2／長照收益差 不如直接投資股票？壽險資金錢進長照觀察這3點

台灣明年將邁入超高齡社會，國人對於長照等高齡照顧產業明顯有「剛性需求」，也亟需大規模資金投入，何以政府喊了壽險業入長照多年，長照機構還是等不到壽險資金，到底問題出在哪？

壽險資金走鋼索3／港口、機場、高速公路都可證券化 這些事做好 錢會留在台灣

壽險資金海外投資比重日益攀升，到今年2月底高達七成，每100元就有70元投資國外，是16年前的2倍多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。