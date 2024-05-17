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為台股引資 永豐金證券與證交所舉辦歐系外資論壇

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦「Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動，以歐系外資為對象，邀請多家營運優異的上市公司參加，並介紹臺灣資本市場ESG變革與未來碳費徵收的影響，六天論壇吸引超過150人次的歐洲區外資經理人跨海上線參與。

「Taiwan Corporate Day 2024」自5月13日至20日為期6天，面對全球ESG投資趨勢，證交所及永豐投顧分別以「推動臺灣資本市場的ESG變革」、「投資人與企業面對碳費徵收的風險與機會」進行專題演講。

論壇中並邀請在各產業表現優異的公司，包括鴻海、國巨、創意、研華、樺漢、旭隼、奇鈜、聯茂、致伸等，與歐系外資經理人進行線上對談，讓國際投資人了解台灣企業的國際競爭力、以及各家公司對今年產業趨勢與營運展望。

永豐投顧分析師張家恩演講中指出，因應氣候變遷、相關法條陸續釋出，台灣正式進入排碳有價時代，尤其環境部預告「碳費收費辦法」後，投資人與企業持續找尋減碳解方。

投資人如何從永續投資角度出發評估企業投資價值，包括電力、鋼鐵、基本化學、石化、半導體與造紙等產業將可能是第一波碳費徵收的對象。

協助機構投資人與企業強化ESG溝通，永豐投顧推出議合服務，以雙向溝通模式，提供企業向投資人分享ESG實績與永續目標的溝通管道，投資人也能提出各機構永續投資流程，與盡職治理最關鍵之議題進行討論，結合金融市場永續投資力量，與企業共創永續低碳未來。

永豐金證券表示，CPI下降趨勢已明確，但仍未驅動FED在6月降息，隨著經濟數據放緩，市場預估Fed將於9月降息刺激經濟，屆時有利股市多頭行情重新啟動。電子供應鏈庫存大多已去化到健康水位，目前只待需求重新回升，因此指數偏向區間震盪整理，可擇優布局獲利動能佳或是具殖利率題材的個股操作，包括AI ODM、散熱、IP、高股息標的及生技製藥等。

隨著降息與基本面的催化，市場可能迎來新一波的多頭走勢，永豐金證券加緊為台股企業及投資人搭建溝通，繼4月舉辦生技產業主題式業績發表會，5月再度與證交所合辦業績展望座談，並聚焦對象於歐系外資，期望增加台股公司的能見度，也為投資人發掘具有投資價值企業。

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