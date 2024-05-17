國泰客戶子女獎學金完成抽籤 3X3籃球總決賽6/8板橋登場

國泰金控（2882）秉持「大樹成長、文化深耕」精神，辦理「國泰青年節」系列活動，期待為社會帶來正面積極力量並回饋保戶。活動之一的「客戶子女獎學金」，開放申請至2024年4月23日止，共有5萬7,277件完成申請，日前完成公開抽籤儀式，共有5,825名申請者可獲得今年度獎學金，申請者可於5月27日後透過線上查詢。

凡是國泰人壽及國泰世華銀行客戶的子女，都有機會申請客戶子女獎學金，近年更全面改為數位申請及審核，大專組獎學金為每人新台幣5,000元、高中組則為每人新台幣3,000元，每年均吸引眾多青年學子踴躍申請。

抽籤過程公平公正公開 線上認證無紙化展現永續

「客戶子女獎學金」抽籤典禮全程錄影及拍照，以公平、公正、公開的方式，由電腦進行亂數抽籤決定得主。今年度的線上認證也採無紙化方式，展現國泰為地球盡一份心力，傳遞企業的永續理念。

當天由國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超、國泰世華銀行廣告部經理江雅雯擔任抽籤代表，抽籤結果由國泰金控稽核處蔡芳淑代表簽名認證，過程周詳嚴謹。

廖昶超強調，國泰多年提供客戶子女獎學金，除了鼓勵學業成績優良的保戶子女外，期待傳遞「快樂學習、國泰陪伴保戶與子女健康長大的精神」。

「國泰青年節」系列活動的另一重頭戲「國泰青年節高中暨大專3X3籃球賽」，為喜愛籃球運動的青年學子提供舞台，並透過賽事培養青年學子團隊合作的精神，經過各地激烈的分區賽事後，誕生參與總決賽的名單。

國泰青年節3X3籃球賽 跨校組合展熱情

每年吸引眾多愛好籃球運動青年組隊參與的3X3籃球賽，許多隊伍都是跨校組合，像是由來自成功高中二年級蔡元鈞、大安高工二年級何秉軒、張祖霖組成的「庫拉皮卡丘隊」，集結了兩所高中的籃球少年，隊長蔡元鈞參加預賽時還發下豪語，「希望能有好成績，可以當作母親節禮物送給媽媽」。

雖然三人都是初次參賽，但愛打球的狂熱不會騙人 ，他們有空就以球會友，報隊鬥牛增加實戰經驗，熱血旺盛的他們每場都用盡全力，「我們幾乎不保留體力，衝就對了，能拚一場就是一場，全然享受在場上的感覺」。

國泰青年節高中暨大專3X3籃球賽，6月8日將於新北市板橋第二運動場籃球場舉辦總決賽，各分區預賽脫穎而出的隊伍將齊聚一堂，用球技爭取冠軍榮耀；歡迎一起來為這群青年學子加油鼓勵。 國泰客戶子女獎學金日前舉辦抽籤典禮。圖/國泰金控提供 國泰客戶子女獎學金抽籤過程公平公開公正，稽核代表現場認證。圖 /國泰金控提供

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