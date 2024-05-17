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元富證券攜手櫃買中心海外引資 日本機構投資人迴響熱

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券攜手櫃買中心海外引資。（左起）櫃買中心交易部組長邱文琦、櫃買中心交易部協理張秉心、日本岡三證券社長池田嘉宏、元富證券總經理張清發、日本岡三證券常務篠原達芳、元富證券法人處業務副總吳體行(元富證券/提供)
元富證券攜手櫃買中心海外引資。（左起）櫃買中心交易部組長邱文琦、櫃買中心交易部協理張秉心、日本岡三證券社長池田嘉宏、元富證券總經理張清發、日本岡三證券常務篠原達芳、元富證券法人處業務副總吳體行(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券再度攜手櫃買中心海外引資，5/16-5/17與日本岡三證券於東京共同舉辦「台灣企業日」。邀請AI旋風要角力旺、雙鴻、環球晶、中美晶、群聯、健鼎及緯穎，共七家上市櫃企業赴日與當地重量級壽險公司及商社對談，總計進行51場次的會議，吸引61人次的外資機構投資人參與，加溫日本投資界對台股的關注，成功獲得日本機構投資人熱烈迴響。

元富證券總經理張清發表示，元富長期以來積極耕耘海外市場，掌握趨勢脈動，今年再次攜手櫃買中心赴日引資。元富證券與岡三證券為台日券商間唯一簽署合作備忘錄的夥伴，此次更是第八度攜手岡三證券共同舉辦「台灣企業日」，感謝岡三證券池田社長成為元富證券舉辦海外引資的最強後盾，岡三證券池田社長也在會中表示，日本機構投資人對台灣資本市場，尤其以台積電為首的相關半導體產業供應鏈公司，高度關注。透過會議交流，有助增進國際市場曝光度，吸引更多長期基金挹注台灣資本市場。近年來半導體產業與AI概念熱度提升，而台灣半導體供應鏈與生態系完整，更與日本半導體產業有緊密連結，期望透過此次企業日讓日本投資人更加深入了解台灣資本市場，提升對日系資金投資台股吸引力。

元富證券指出，日本今年正式解除負利率但仍持續寬鬆貨幣政策，致其公債殖利率維持低檔，相較之下，台股的高股息殖利率以及市場透明健全且周轉率高等優勢，更能吸引日本投資機構投資台股。此次邀請國內績優企業與當地法人進行深度會談，會議聚焦於台灣極具競爭力的科技產業，力旺矽智財服務領先全球；雙鴻為專業全方位散熱方案提供商；環球晶、中美晶為半導體矽晶圓大廠；群聯引領世界級NAND控制晶片及儲存解決方案；健鼎為美系電動車供應鏈PCB廠；緯穎主要提供大型雲端資料中心硬體及解決方案。藉由專業、深入的產業分析亮點，呈現台灣尖端企業發展潛能及特色，進一步提高台灣資本市場能見度。

此外，活動中由櫃買中心舉辦專題演講，與日本機構投資人說明目前櫃買中心近年耕耘資本市場及債券市場的成果，及ESG落實的情形、市場狀況與接軌國際進度，亦與投資人交流上櫃公司狀況。元富藉此活動吸收各方經驗和建議，擴大國際影響力，增進台灣市場與國際連結，提升上市櫃企業在國際資本市場能見度，期待為台灣股市挹注能量，創造投資人、業者及市場三贏格局。

日本 櫃買中心

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